Рынок концессий ждет урегулирования двух существенных проблем

28 ноября. FINMARKET.RU - В России рынок концессий ждет урегулирования сразу двух существенных проблем: разграничения этого механизма с госзакупками и разрешения потенциального конфликта с готовящимся режимом соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Оба спорных вопроса вчера обсуждались на заседании круглого стола в Совете Федерации, пишет "Коммерсант"

Как показало вчерашнее совещание, ведомства так и не пришли к единому мнению в отношении регулирования концессий - споры об их разграничении с госзакупками сохраняются.

Замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин сообщил вчера, что министерство подготовило законопроект, закрепляющий возможность в рамках однойпользоваться одновременно двумя инструментами - платой концедента и капитальным грантом (участие в расходах на создание объекта концессионного соглашения) - и через них покрывать полную стоимость создания объекта. Государство, согласно проекту, само будет определять процентное соотношение применения двух этих инструментов.

ФАС продолжает настаивать на более жестком подходе и предлагает запретить совместное использование платы концедента и капитального гранта.

Теперь вмешаться в вопрос регулирования концессий придется и Минфину - в свете обсуждения законопроекта о СЗПК. Он, как напоминает "Ъ", вводит механизм соглашений между инвестором и государством о неизменности условий проекта на весь срок его реализации. Эксперты просят не распространять действие этого механизма на концессии во избежание серьезных рисков для реализации концессий - вплоть до их расторжения и дефолта.

Исключить из законопроекта концессии предлагает и Аналитический центр (АЦ) при правительстве.