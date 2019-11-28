Регионы потеряли 211 млрд руб. из-за льгот бизнесу

28 ноября. FINMARKET.RU -для бизнеса по налогу прибыль абсолютно неэффективны в 15 регионах. Об этом говорится в письме первого замглавы Минфина Леонида Горнина к руководителям субъектов. В целом по стране результат не дают более 30% таких преференций. Другой вид послаблений — по налогу на имущество — непродуктивен в 12 регионах (при средней неэффективности по стране на уровне 43%). В письме первого замминистра главам субъектов рекомендуется исключить нерациональное использование бюджетных денег. По оценке Минфина, в прошлом годунедополучили 211 млрд рублей из-за льгот по обоим видам налогов. Их власти готовы пересмотреть только часть преференций — ведь такая практика помогает привлекать инвестиции, пишут "Известия", ссылаясь на письмо.

Минфин оценил рациональность использования регионами двух главных фискальных стимулов для бизнеса: льгот по налогам на прибыль и на имущество. Преференции первого вида "в полном объеме признаны неэффективными" в 15 регионах, говорится в письме Леонида Горнина к главам субъектов.

В их числе Брянская, Владимирская, Воронежская, Костромская, Новгородская, Астраханская и Оренбургская области, республики Карелия, Тыва, Бурятия и Карачаево-Черкесия. Также в этот список попали Краснодарский, Камчатский и Красноярский края и Чукотский АО. В среднем по всей стране субъекты нерационально используют более 30% таких преференций из их общего объема.

Льготы по налогу на имущество абсолютно непродуктивны в 12 регионах: Воронежской, Новгородской, Тверской, Магаданской, Саратовской и Новосибирской областях, республиках Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Марий Эл, Забайкальском крае и Санкт-Петербурге. Средний по стране показатель неэффективности этого типа стимулов составил чуть более 43%.

Таким образом, в общей сложности в 25 субъектах абсолютно неэффективно предоставляются льготы либо по налогу на прибыль, либо по налогу на имущество.

В письме первого замминистра главам регионов рекомендуется постоянно анализировать эти льготы и отменять неэффективные. В общем из-за снижения ставок для бизнеса по этим двум налогам в 2018 году бюджеты субъектов недополучили 211 млрд рублей, оценили в Минфине по просьбе "Известий".

В ответ на вопрос о том, как планируется простимулировать регионы к отмене неэффективных послаблений, в пресс-службе ведомства сообщили, что масштаб недополученных из-за преференций доходов будет учитываться при составлении рейтинга регионов по качеству управления финансами. Кроме этого, субъекты обязаны до 1 августа 2020 года самостоятельно оценить эффективность льгот и представить в Минфин программу по отмене нецелесообразных. Конкретные дедлайны по очищению бюджетов от непродуктивных преференций регионам не ставят.

Три года назад неэффективных льгот в субъектах было гораздо больше, уверена замдиректора группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Однако с тех пор Минфин значительно ужесточил контроль за финансами. В частности, ведомство установило жесткие критерии долговой нагрузки.