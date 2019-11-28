Рынок труда: на каких специалистов спрос растет быстрее

28 ноября. FINMARKET.RU - За прошедший год на рынке труда значительнее всего выросло число вакансий преподавателей вузов, школьных учителей и рабочих-сборщиков, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минтруда. В топ-7 специальностей, спрос на которые увеличился больше всего, также вошли воспитатель детсада, механик, специалист по ИКТ, охранник и работник, оказывающий услуги по индивидуальному уходу. Бум спроса на специалистов в сфере образования, занявших сразу три строчки в рейтинге, связан с расширением сети школ, университетов и детсадов, поясняют эксперты.

Число вакансий профессорско-преподавательского персонала университетов и других организаций высшего образования выросло на 35%. Это зафиксировали специалисты Минтруда, сравнив предложения работодателей в сентябре 2019-го и годом ранее, сообщили «Известиям» в ведомстве. В абсолютном выражении спрос в этой сфере не столь впечатляет: в стране "всего" 5,3 тыс. свободных мест.

Также чиновники отметили значительный рост числа вакансий для педагогических работников в средней школе: спрос увеличился на четверть, до 26 тыс. предложений. На 22% чаще работодатели стали искать сборщиков, для них в сентябре было 15,1 тыс. вакантных мест.

В середине рейтинга востребованных профессий оказались специалисты по информационно-коммуникационным технологиям. За год число вакансий в этой сфере выросло на 16%, до 8,6 тыс. Количество предложений о найме рабочих на металлообрабатывающие и машиностроительные производства — механиков и ремонтников — увеличилось на 14%, до 166 тыс. На 11% возросло и число вакансий педагогических работников в начальном и дошкольном образовании (15,3 тыс.). Наконец, последние строчки рейтинга с ростом спроса по 9,1% занимают специалисты служб, осуществляющих охрану граждан и собственности (78,2 тыс. предложений), и работники, оказывающие услуги по индивидуальному уходу (5,9 тыс.).

По данным Росстата, число вакансий в отечественных компаниях по итогам 2-го квартала превысило 1,1 млн. Это, отмечают "Известия", рекордное значение как минимум с 2016 года. Нехватка персонала связана как с сокращением экономически активного населения, так и с развитием новых проектов, говорят специалисты.