Рынок МФО могут покинуть до 30% компаний

28 ноября. FINMARKET.RU - В течение следующего года с рынка микрофинансовых организаций (МФО) могут уйти до 30% компаний из-за ужесточения регулирования, такое мнение высказал председатель совета саморегулируемой организации (СРО) "МиР" Эльман Мехтиев в кулуарах XVIII национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

"Мы надеемся, что не больше 30% уйдут с рынка из-за того, что не смогут потянуть низкую маржу, регуляторное давление, поменявшиеся условия и прочее. Если взять всю совокупность факторов, то мы надеемся, что не больше 30% в количественном выражении, в объемах это будет существенно меньше <...> 1 июля - дата, когда в одну точку сойдутся многие вещи: и регуляторное давление, и капитал надо наращивать, и бизнес-модели нужно менять. Мы увидим изменения в количестве игроков на рынке, но не в объемах. Спрос будет расти", - рассказал журналистам Мехтиев.

В 2019 году вбыл принят ряд законодательных инициатив, существенно ужесточающих правила работы на рынке микрофинансирования. В частности, 28 января 2019 года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по займам на срок до 1 года: проценты и иные платежи с 1 июля не могут превышать сам долг более чем вдвое, а процентная ставка ограничивается 1% в день. С 1 января следующего года проценты и иные платежи по займам не смогут превышать долг более чем в 1,5 раза.

Также для микрокредитных компаний с 1 июля 2020 года вводится требование по минимальному размеру собственных средств не менее 1 млн рублей. Норматив будет ежегодно увеличиваться на 1 млн рублей, так что с 1 июля 2024 года максимальная планка составит 5 млн рублей.

По словам Мехтиева, если какие-то компании решат уходить, тозаинтересован в цивилизованной передаче портфелей. Уже ведутся переговоры об объединении нескольких компаний или выкупе портфелей.

"Мы думаем, что должны появиться новые игроки, которые начнут предлагать с одной стороны платформенные решения, чтобы сокращать расходы операционные, с другой стороны - выкуп этих портфелей для того, чтобы консолидировать и стать больше на рынке. Сейчас эти процессы идут на рынке, есть переговоры на рынке между игроками, чтобы объединиться или просто выкупать портфель. Вопрос в том, чтобы рынок созрел и понимал цель", - сказал он.