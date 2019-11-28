Мини-офисы банков могут освободить от сбора биометрии

28 ноября. FINMARKET.RU - Банк России готов разрешить банкам не подключать к Единой биометрической системе (ЕБС) офисы с малой площадью или одним сотрудником, рассказали "Ведомостям" несколько банкиров.

По нынешнему графику банки с универсальной лицензией должны до конца года оснастить оборудованием для ЕБС все отделения, обслуживающие розничных клиентов. Эта система заработала летом 2018 г., инициатором ее создания был Центробанк, оператор - "Ростелеком".

Но банки не стремились собирать биометрию - это дорогой проект: оборудование каждого отделения, по словам начальника отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольги Алексюк, стоит 50-100 тыс., и это далеко не все затраты. Поэтому ЦБ и установил график подключения, который, впрочем, не всегда соблюдался.

Как сообщил вчера представитель "Ростелекома", в систему пока удалось собрать 85 тыс. записей, хотя зарегистрировать биометрию можно более чем в 11 тыс. отделений (всего их, по данным ЦБ, более 30 тыс.) 187 банков.

При этом в небольших отделениях и там, где работает один сотрудник, невозможно создать нужные для сбора биометрии условия: для профилактики мошенничества в снятии биометрии участвуют два сотрудника (один из них заверяет корректность данных), есть также требования к освещенности, качеству звука, говорят сотрудники двух крупных банков.

Поправки, дающие ЦБ право устанавливать требования к отделениям банков, собирающим данные в ЕБС, предлагается внести при доработке ко второму чтению законопроекта об изменениях в антиотмывочный закон, следует из ответа пресс-службы ЦБ. Он внесен в Госдуму в декабре 2018 года, но пока прошел только первое чтение. Именно он дает банкам с базовой лицензией еще год на оборудование офисов для работы с ЕБС. Для банков с базовой лицензией планируется предоставить отсрочку до конца 2020 г., подтвердил представитель ЦБ. Также законопроект разрешает банкам использовать данные ЕБС для оказания любых банковских услуг, а не только для открытия счетов, переводов и кредитования. "Мы планировали принять поправки в законопроект, вносящий уточнения в работу с ЕБС, в ноябре. Но пока поправки не готовы, они согласовываются. Надеемся успеть в декабре", - сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.