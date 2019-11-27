Автомобили с пробегом дорожают не хуже новых

27 ноября. FINMARKET.RU - Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми, утверждают дилеры и онлайн-агрегаторы. Спрос растет, а машины возрастом до трех лет в дефиците, пишет "Коммерсант" . Именно "трехлетки", как правило, приобретают как альтернативу новым машинам, в этот сегмент перетекает спрос с первичного рынка.

В 3-м квартале средняя стоимость автомобилей с пробегом выросла, по данным сервиса "Авто.ру", на 1,4% - до 567 тыс. руб. Машины B-класса подорожали на 11,4% - в среднем до 264 тыс. руб. Стоимость машин SUV-сегмента значительно выше - на 27,5%. По итогам 3-го квартала 2019 года подержанный кроссовер в РФ в среднем можно купить на 1,3% дешевле, чем годом ранее, за 960 тыс. руб.

По информации "Автостата", в 3-м квартале рынок автомобилей с пробегом вырос почти на 1,4% - до 1,4 млн машин.

Как говорит ведущий аналитик "Авто.ру" Алексей Муханов, динамика цен на вторичном рынке во многом определяется ценами на новые автомобили, а они демонстрируют стабильный

Люди дольше копят на новый автомобиль, не спеша расставаться со старым, или предпочитают покупать его на вторичном рынке, отмечает он: "На рынок б/у поступает значительно меньше свежих автомобилей с пробегом, поэтому мы наблюдаем рост цен".

В "Авто.ру" поясняют, что из-за сокращения объемов рынка по сравнению с докризисным уровнем на вторичном рынке стало меньше машин в хорошем состоянии: возрастом в пределах трех-пяти лет, с одним владельцем, небольшим пробегом и пр.

Директор подразделения дилера "Рольф" "Автомобили с пробегом" Алексей Баринов поясняет: когда стоимость нового автомобиля определенной модели растет, то вторичный рынок также реагирует повышением цен на аналог с пробегом. А гендиректор "Автоспеццентра" Денис Петрунин отмечает, что на ценообразование в сегменте автомобилей с пробегом помимо цен на новыевлияет и способность банков выдавать кредиты на машины с пробегом