.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
27 ноября 2019 года 10:55
Автомобили с пробегом дорожают не хуже новых
|0
Дмитрий Рогулин/ТАСС
27 ноября. FINMARKET.RU - Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми, утверждают дилеры и онлайн-агрегаторы. Спрос растет, а машины возрастом до трех лет в дефиците, пишет "Коммерсант". Именно "трехлетки", как правило, приобретают как альтернативу новым машинам, в этот сегмент перетекает спрос с первичного рынка. В 3-м квартале средняя стоимость автомобилей с пробегом выросла, по данным сервиса "Авто.ру", на 1,4% - до 567 тыс. руб. Машины B-класса подорожали на 11,4% - в среднем до 264 тыс. руб. Стоимость машин SUV-сегмента значительно выше - на 27,5%. По итогам 3-го квартала 2019 года подержанный кроссовер в РФ в среднем можно купить на 1,3% дешевле, чем годом ранее, за 960 тыс. руб. По информации "Автостата", в 3-м квартале рынок автомобилей с пробегом вырос почти на 1,4% - до 1,4 млн машин. Как говорит ведущий аналитик "Авто.ру" Алексей Муханов, динамика цен на вторичном рынке во многом определяется ценами на новые автомобили, а они демонстрируют стабильный рост. Люди дольше копят на новый автомобиль, не спеша расставаться со старым, или предпочитают покупать его на вторичном рынке, отмечает он: "На рынок б/у поступает значительно меньше свежих автомобилей с пробегом, поэтому мы наблюдаем рост цен". В "Авто.ру" поясняют, что из-за сокращения объемов рынка по сравнению с докризисным уровнем на вторичном рынке стало меньше машин в хорошем состоянии: возрастом в пределах трех-пяти лет, с одним владельцем, небольшим пробегом и пр. Директор подразделения дилера "Рольф" "Автомобили с пробегом" Алексей Баринов поясняет: когда стоимость нового автомобиля определенной модели растет, то вторичный рынок также реагирует повышением цен на аналог с пробегом. А гендиректор "Автоспеццентра" Денис Петрунин отмечает, что на ценообразование в сегменте автомобилей с пробегом помимо цен на новые авто влияет и способность банков выдавать кредиты на машины с пробегом
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.