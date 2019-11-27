Гражданам сообщат о положенных им соцльготах

27 ноября. FINMARKET.RU - Со следующего года граждане будут получать уведомления о том, какие социальные услуги им положены, сообщил в интервью "Российской газете" замминистра труда и социальной защиты Алексей Скляр.

По его словам, существует некий информационный вакуум - многие россияне имеют право на меры соцподдержки от государства, но не получают их, потому что не знают, что именно им положено и в какую организацию нужно обратиться, чтобы их предоставили.

Вот и возникла необходимость развивать специальные информационные системы, способные отвечать людям на все насущные вопросы, связанные с соцподдержкой государства. "Мы ожидаем, что уже в 2020 годуо возникновении прав на меры поддержки будет направляться 70-80% потенциальных получателей", - сказал Скляр.

Он сообщил, что в разработке более 150 различных жизненных событий, возникновение которых порождает соответствующие права на получение определенных мер соцподдержки. Однако, заметил замминистра, в следующем году удастся идентифицировать не все жизненные события. "Но планируем в 2021 году завершить этот процесс", - заверил он.

На вопрос, как именно будут приходить уведомления, Скляр ответил, что в следующем году уведомления будут поступать через портал госуслуг. "В личный кабинет человека будет приходить уведомление: в связи с таким-то жизненным событием у вас появилось право на получение таких-то мер социальной поддержки, и для их получения вам необходимо обратиться туда-то", - пояснил замминистра. А с 2021 года информирование начнется и по другим каналам, в частности, через смс-сообщения.

Еще один канал - Единый контакт-центр, в котором человек сможет себя идентифицировать через кодовое слово или биометрические данные для получения нужной информации.

Также информацию обо всем списке положенных ему льгот и соцуслуг в 2022 году человек сможет получать в МФЦ, Пенсионном фонде РФ (ПФР), Фонде соцстрахования, иных организациях, предоставляющих меры соцзащиты, например, органах соцзащиты в регионах.

"При этом информация в этих учреждениях будет не только о мерах соцподдержки, которую они могут оказать, а обо всем положенном человеке комплексе", - сообщил замглавы Минтруда. По его словам, прорабатываются и особенности получения этой информации людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Как сказал Скляр, информироваться люди будут не только о правах, которые только что возникли, но и о тех правах, которые были сформированы раньше.

Например, если человек стал инвалидом пять лет назад, он тоже получит уведомление в 2020 году о том наборе мер социальной поддержки, которые ему положены в настоящее время. "Наша задача - создать реально работающий механизм, который охватит максимальное количество граждан", - заявил замминистра.

По словам Скляра, Единый контакт-центр заработает с осени 2020 года. Правда, сначала - в пилотном режиме. Это будет единый бесплатный для звонков по России номер телефона и чат-бот, на который можно будет как позвонить, так и написать".

По словам замглавы Минтруда, система будет запускаться в два этапа: первый - ближе к осени 2020 года, примерно одновременно, во всех регионах заработает робот; второй этап - в 2020 году в семи регионах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Алтайский край, Севастополь, Пензенская область). Остальные регионы подключатся к этой работе в 2021 году.

Принципы и правила работы единого контакт-центра, сроки, в течение которых служащие должны будут ответить человеку после обращения в него, будут прописаны в специальном нормативном документе, который сейчас разрабатывается Минтрудом и в конце 2020 года должен быть принят правительством России.

Скляр также рассказал, что на эту работу дополнительные бюджетные средств Минтруд не запрашивает. "Она выполняется в рамках текущего финансирования. Напротив, создание системы позволит уменьшить расходы бюджета, поскольку разным социальным учреждениям не придется создавать и поддерживать свои отдельные ресурсы для информирования людей. Ресурс будет один, и его стоимость не зависит от количества участников", - сказал замминистра.

Он также отметил, что Минтруд работает над совершенствованием процесса предоставления мер соцподдержки - над тем, чтобы исключить сбор и представление людьми документов, необходимых для их получения.