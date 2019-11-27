Матвиенко предлагает снизить налоги для малого и среднего бизнеса

27 ноября. FINMARKET.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает рассмотреть возможности снижения налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса. "По отдельным отраслям, скажем, по малому и среднему бизнесу можно подумать о снижении налоговой нагрузки, чтобы сделать еще более привлекательным деловой инвестиционный климат", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК). По ее словам, в России пока не очень хорошо обстоят дела с развитием малого и среднего бизнеса - "нет существенного роста, рывка".

"Когда я была губернатором Санкт-Петербурга, мы опасались и, тем не менее, снижалина малый и средний бизнес. Это дало ощутимый результат, ощутимый рост не только количества предприятий малого и среднего бизнеса, но и роста доходов в бюджет", - отметила Матвиенко. Она подчеркнула, что здесь есть над чем подумать. "Если и менять налоговое правило, то только в сторону снижения налогов, но разумного, взвешенного", - отметила спикер.

Она также поддержала идею освобождения от подоходного налога (НДФЛ) малообеспеченных семей, о чем и в СМИ, и "в правительстве идет дискуссия". "Я бы это поддержала. Да, надо все просчитать, не скатываться к популизму, но, мне кажется, это такое разумное предложение, потому что понятно, разница в уровнях доходов среди бедных и богатых очень высока", - сказала Матвиенко.

Весной газета "Известия" писала, что в правительстве могут обсудить возможность освобождения россиян с низкими доходами от подоходного налога. По данным газеты, речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ, оказываются ниже прожиточного минимума.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил тогда журналистам, что какой-либо определенной позиции относительно освобождения от НДФЛ малообеспеченных граждан в настоящее время нет. "Такие идеи должны проходить "обкатку" в кабинете министров, прежде всего в Минфине, налоговой службе и т.д.", - считает Д.Песков. "Если я не ошибаюсь, какой-либо четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу", - сказал пресс-секретарь главы государства.