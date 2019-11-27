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27 ноября 2019 года 09:58

Дискуссия о реформе регулирования монополий возобновлена

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Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
27 ноября. FINMARKET.RU - Правительство возобновило обсуждение разработанных ФАС изменений регулирования естественных монополий. Речь идет о поправках в законы о естественных монополиях и защите конкуренции, а также новом законопроекте о регулировании цен. Документы более года лежали без движения, находясь под грифом "для служебного пользования". Однако на совещании 14 ноября вице-премьер Дмитрий Козак поручил гриф снять, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Кроме того, он дал поручение "Газпрому", "Транснефти", "Россетям", "РусГидро" и ОАО РЖД до 25 ноября направить в ФАС и Минэкономики свои позиции по поводу поправок в закон о естественных монополиях, а до 4 декабря - в законопроект о тарифах. Пока ни одна монополия не представила своей позиции, что во многом связано с большим количеством замечаний.

Основная претензия в том, что ФАС предлагает усложнить процесс согласования инвестпрограмм естественных монополий. Сейчас компании утверждают инвестпрограммы только в правительстве (а "Газпром" не делает и этого). ФАС же хочет обязать монополии согласовывать инвестиции еще и с региональными и местными властями. Это затянет процесс и откроет возможности для коррупции, говорят собеседники "Коммерсанта" в монополиях. Один из источников газеты отмечает, что компании не против согласовывать инвестпрограмму в правительстве, но последующее ее обсуждение с многочисленными инстанциями сделает невозможным принятие документа в короткие сроки.

Также, говорит представитель "Транснфети" Игорь Демин, компанию не устраивает, что ФАС предлагает понимать под инвестпрограммой не только вложения в новые объекты, но и затраты на перевооружение и капремонт. По его мнению, это не позволит монополиям реагировать на непредвиденные ситуации, такие как поломка оборудования или аварии, ведь расходы на них "и любую другую мелочь" должны снова согласовываться с правительством и регионами.

Источник "Коммерсанта" в другой монополии отмечает, что новый законопроект не повысит прозрачность и эффективность регулирования естественных монополий. По его мнению, лучше сохранить действующее законодательство, в том числе регулирование естественных монополий, через существующий одноименный закон от 1995 года.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  монополии

 
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