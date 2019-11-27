Реформа контроля и надзора за бизнесом готовится к запуску

27 ноября. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их выполнение, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. В четверг оба проекта будут обсуждаться на заседании правительства, говорит сотрудник аппарата правительства.

Законопроекты – о госконтроле и об обязательных требованиях – часть реформы контрольно-надзорной деятельности. Второй документ нужен, чтобы работала регуляторная гильотина – до 2021 г. чиновники должны пересмотреть правила контроля и отменить необоснованные требования к бизнесу.

Законопроекты обсуждаются весь год. Бизнесу удалось добиться, в частности, переходного периода для вступления в силу новых норм и их публичного обсуждения.

Но за время работы над законопроектом о госконтроле сфера его применения серьезно сузилась – даже по сравнению с октябрьской версией с 23 до 35 выросло количество видов контроля, которые не попадают под новые правила. Всего сейчас существует около 2 млн требований к компаниям и более 200 видов контроля. Например, список исключений пополнился контролем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за антимонопольным законодательством, госзакупками, сделками экономической концентрации, иностранными инвестициями, гособоронзаказом. Надзор за гособоронзаказом и госзакупками необходим для контроля за бюджетными расходами, сказал через представителя замруководителя ФАС Михаил Евраев, он не создает нагрузки на частныйи даже защищает его интересы. Не будут распространяться новые правила также на валютное законодательство, налоговое, таможенное, наза экспортом – для них сохранится действующее регулирование. Некоторые виды контроля не затрагивают интересы бизнеса, например контроль силовых ведомств в воинских частях и учреждениях исправительной системы, передал "Ведомостям" через представителя замминистра экономического развития Савва Шипов.

Расширение перечня видов контроля, которые выводятся из-под действия законопроекта, связано с их особенностями и с замечаниями ряда министерств и ведомств, объясняет представитель Минэкономразвития.

Законопроект предлагает ввести новые виды контроля – контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры, например рекомендации. Предлагается изменить и KPI для контролеров – ключевым будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторов будут наказывать, говорится в законопроекте.