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27 ноября 2019 года 08:49
Реформа контроля и надзора за бизнесом готовится к запуску
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Михаил Терещенко/ТАСС
27 ноября. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их выполнение, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. В четверг оба проекта будут обсуждаться на заседании правительства, говорит сотрудник аппарата правительства. Законопроекты – о госконтроле и об обязательных требованиях – часть реформы контрольно-надзорной деятельности. Второй документ нужен, чтобы работала регуляторная гильотина – до 2021 г. чиновники должны пересмотреть правила контроля и отменить необоснованные требования к бизнесу. Законопроекты обсуждаются весь год. Бизнесу удалось добиться, в частности, переходного периода для вступления в силу новых норм и их публичного обсуждения. Но за время работы над законопроектом о госконтроле сфера его применения серьезно сузилась – даже по сравнению с октябрьской версией с 23 до 35 выросло количество видов контроля, которые не попадают под новые правила. Всего сейчас существует около 2 млн требований к компаниям и более 200 видов контроля. Например, список исключений пополнился контролем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за антимонопольным законодательством, госзакупками, сделками экономической концентрации, иностранными инвестициями, гособоронзаказом. Надзор за гособоронзаказом и госзакупками необходим для контроля за бюджетными расходами, сказал через представителя замруководителя ФАС Михаил Евраев, он не создает нагрузки на частный бизнес и даже защищает его интересы. Не будут распространяться новые правила также на валютное законодательство, налоговое, таможенное, на контроль за экспортом – для них сохранится действующее регулирование. Некоторые виды контроля не затрагивают интересы бизнеса, например контроль силовых ведомств в воинских частях и учреждениях исправительной системы, передал "Ведомостям" через представителя замминистра экономического развития Савва Шипов. Расширение перечня видов контроля, которые выводятся из-под действия законопроекта, связано с их особенностями и с замечаниями ряда министерств и ведомств, объясняет представитель Минэкономразвития. Законопроект предлагает ввести новые виды контроля – контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры, например рекомендации. Предлагается изменить и KPI для контролеров – ключевым будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторов будут наказывать, говорится в законопроекте.
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