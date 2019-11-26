В работу коллекторам все чаще попадают "молодые" долги

26 ноября. FINMARKET.RU -всё чаще передают в работу коллекторам "молодые" долги. С января по сентябрь 2019-го финансовые организации отправляли на агентское взыскание кредиты с просрочкой 181–360 дней в два с половиной раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года, пишут "Известия", приводящие данные из исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Для заемщиков сокращение срока означает, что профессиональные взыскатели начинают тревожить их раньше. Впрочем, эксперты отметили, что такая динамика больше характерна для некрупных банков: финансовые организации из топ-30 предпочитают возвращать долги самостоятельно, отмечает издание.

Чаще всего — в 61,2% случаев — банки передают коллекторам кредиты, по которым граждане не платят больше 721 дня (почти два года). Однако в последнее время этот срок сокращается: в январе–сентябре 2017-го финансовые организации продавали профессиональным взыскателям такие ссуды в 79,7% случаев. Перераспределение произошло в пользу долгов, которые не гасят 181–360 и 361–720 дней. Особенно сильно — в два с половиной раза, до 15% — вырос первый вид просрочек. Вторые еще с прошлого года составляют 21%. По итогам девяти месяцев 2019 года, объем просроченных банковских кредитов, переданных профессиональным взыскателям в рамках агентской схемы, составил 453 млрд рублей. Это на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.

"Думаю, через год рынок придет к тому, что средний срок передачи долга банками коллекторам составит 200 дней. Кредитные организации сконцентрировались на увеличении доли рынка. Их задача — быстро отработать заявку на заем, а затем отдать или продать кредит", — считает вице-президент коллекторского бюро "Кредитэкспресс Финанс" Виктор Семендуев, цитируемый "Известиями".

Информация о сокращении времени, спустя которое ссуды переходят коллекторам, свидетельствует о росте доли невозвратных долгов у банков, не входящих в топ-30, утверждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Признанные безнадежными кредиты снижают ликвидность банка, поэтому им выгодно побыстрее списывать их с баланса, добавил главный стратег инвестиционной группы "Универ Капитал" Дмитрий Александров. По словам эксперта, кредитные организации стараются не афишировать перед общественностью факт передачи долгов профессиональным взыскателям.