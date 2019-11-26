Гарантии МСП пропишут в законе

26 ноября. FINMARKET.RU - Правительство внесло в Госдумус правкой закона о малом бизнесе, призванный изменить порядок распределения средств федерального бюджета на развитие региональных гарантийных организаций (РГО), обеспечивающий получение кредитов субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП).

Разработанные Минэкономразвитиянеобходимы для расширения кредитования малого бизнеса - в рамках профильного нацпроекта, пишет "Коммерсант"

Средства на развитие РГО предлагается распределять в зависимости от их финансовой устойчивости и способности исполнять взятые на себя обязательства. Инструментом для оценки должна стать система внутренних рангов (степеней надежности организаций), которую разработает Минэкономразвития. Предполагается, что ранжированием займется Корпорация- сейчас она проводит оценку РГО на соблюдение установленных требований.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что, несмотря на двукратный рост объемов поддержки, гарантийный капитал РГО с момента создания системы в 2015 году увеличился лишь на 7,8 млрд руб. Для дальнейшего роста объемов финподдержки надо менять систему распределения средств федерального бюджета на развитие РГО, отмечают авторы законопроекта.

Проектом предлагается закрепить в законе о малом бизнесе понятие национальной гарантийной системы (НГС), действующей сейчас на основе приказа Минэкономразвития от 2015 года.

Как напоминает "Коммерсант", сейчас в НГС действует трехуровневая модель оказания поддержки, включающая Корпорацию МСП (гарантии для средних и крупных проектов и поручительства по кредитам), МСП-банк (гарантии по закупкам государства и госкомпаний) и РГО (поручительства по «поточным» технологиям). Консолидированный объем бюджетной поддержки по НГС в 2015–2018 годах составил 831 млрд руб.