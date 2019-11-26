Власти регионов могут получить доступ к налоговой тайне

26 ноября. FINMARKET.RU - Должностным лицам органов исполнительной власти субъектовдля оценки эффективности предоставляемых льгот по налогу на прибыль организаций необходимо предоставить доступ к информации, составляющей налоговую тайну, сделала вывод Счетная палата по итогам проведенной проверки.

Как сообщается в пресс-релизе контрольного органа, проверка показала, что на полноту и объективность оценки эффективности предоставляемых регионами налоговых льгот негативно влияет отсутствие у региональных властей необходимой информации. Сейчас доступ к ней не позволяет открыть статья 102 Налогового кодекса "Налоговая тайна".

В то же время постановление правительства РФ, принятое в июне текущего года, обязываетпроводить оценку бюджетной эффективности налоговых расходов, что невозможно сделать без информации налоговых органов.

"Чтобы исправить ситуацию, необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну", - считает аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Применяемые сейчас регионами методики оценки эффективности налоговых льгот не позволяют объективно оценить их отдачу. Так, в Санкт-Петербурге в расчет принимаются доходы по налогу на прибыль организаций всех налогоплательщиков города, а не только тех, которые пользуются налоговыми льготами.

Вместе с тем в законодательных актах Санкт-Петербурга и Московской области, предоставляющих право на льготы по налогу на прибыль организаций, отсутствуют цели предоставления льгот и необходимые критерии их оценки.

Согласно оценке Счетной палаты, налоговые расходы бюджета на льготы по налогу на прибыль организаций, предоставляемые субъектами РФ, в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли более чем вдвое в целом по России и в Московской области в частности, в Санкт-Петербурге их рост составил 12%.

Количество юрлиц, которые пользуются льготами по налогу на прибыль организаций, в целом по стране за последний год сократилось. Иная ситуация в регионах, в которых проводилась проверка: в Санкт-Петербурге количество получателей льгот увеличилось на 51% (на 30 организаций), в Московской области - на 96% (на 47 организаций).