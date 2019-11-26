Российской экономике нужны "умные" инвестиции

26 ноября. FINMARKET.RU - Российской экономике нужно не просто вливание финансовых ресурсов, а умные- а это прежде всего иностранные, считает ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, пишут "Ведомости"

Как отмечает Ениколопов, увеличение производительности остается единственным возможным источником экономического роста, а оно требует инвестиций.

В России наблюдается недостаток не просто инвестиций, а умных инвестиций, которые обеспечивали бы не просто вливание финансовых ресурсов в экономику, а были бы связаны с привлечением новых технологий и увеличением производительности. Множество исследований показывают, что иностранные инвестиции - один из важнейших источников таких умных денег, а с точки зрения повышения производительности наиболее полезны прямые иностранные инвестиции - как в виде создания новых предприятий, так и через покупку существующих за счет слияний и поглощений.

Эксперт отмечает, что несмотря на всю важность прямых иностранных инвестиций, вопрос их привлечения в последние годы практически выпал из повестки как неактуальный. Их резкое падение привычно списывают на геополитические, прежде всего санкционные, риски, и эти ограничения воспринимают как данность, с которой ничего нельзя поделать. Но такой подход в корне неверен по двум причинам.

Так, уверен Ениколопов, даже сейчас привлечь прямые иностранные инвестиции можно.

При этом не менее важную роль, чем внешние ограничения, играют внутренние проблемы, ограничивающие иностранные инвестиции: это и необоснованное уголовное преследование инвесторов, и прямые ограничения на участие иностранных инвесторов во все большем количестве стратегических активов, и непредсказуемость внутренней экономической политики.

По мнению эксперта, большинство этих проблем решаемые - но надо как минимум поставить такую цель, а для этого - осознать, что экономический рост требует не просто увеличения инвестиций, а привлечения умных денег, которые есть прежде всего за рубежом. И именно немодная сейчас тема привлечения прямых иностранных инвестиций должна быть ключевой в повестке дня, резюмирует он.