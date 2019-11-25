Российское ПО может увеличить цены на смартфоны

25 ноября. FINMARKET.RU - В 2020 годув России могут подорожать, а их ассортимент сократится. Это случится, если вступит в силу закон об обязательной предустановке на гаджеты отечественного. Поправки в закон "О защите прав потребителя", принятые в четверг в третьем чтении, обязывают устанавливать на продаваемую в магазинах электронику российский софт. Перечень этих товаров и ПО, а также порядок предустановки должно установить правительство, говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что к таким технически сложным товарам относятся смартфоны, а также компьютеры и смарт-телевизоры. По словам источника "Известий" в аппарате правительства, перечень ведомств - разработчиков нормативных документов, конкретизирующих требования закона, появится позднее. Он напомнил, что проект еще окончательно не утвержден.

Создание списка отечественных программ для ввозимой техники обсудят на совещании в Аналитическом центре при правительстве

Предустанавливать можно отечественные поисковые приложения, антивирусы и социальные сети, считает один из авторов документа, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. По его мнению, новый закон даст импульс развитию российских софтверных компаний и приведет к созданию новых рабочих мест. Это повлечет увеличение доходной части бюджета уже через год (планируется, что новый закон вступит в силу с 1 июля 2020-го), считает парламентарий.

Минкомсвязь уже ведет реестр отечественного ПО. Он объединяет более 5 тыс. программ от российских производителей.

После вступления закона в силу потребитель получит возможность выбора, говорит замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. В его распоряжении могут оказаться предустановленные отечественные навигаторы, поисковики, антивирусные программы, ПО, связанное с наблюдением за ребенком и так далее. Софтом, установленным изначально, потребитель обычно начинает пользоваться автоматически, а чтобы установить какие-либо иные программы, пользователь должен быть сравнительно продвинутым, объяснил "Известиям" Голомолзин.

Если закон вступит в силу, с вероятностью 90% с российского рынка уйдет Apple, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В зависимости от того, какой список техники представит правительство, продуктовый ряд американской компании может быть скорректирован - то есть продажа части товаров Apple прекратится - этот риск может коснуться iPhone и "яблочных" компьютеров, сказал "Известиям" источник, близкий к компании-партнеру нескольких производителей электроники.

Источник, близкий к одной из розничных сетей, и независимый эксперт рынка электроники Аркадий Маркарьян также не исключают исчезновения с полок магазинов бюджетных смартфонов. Речь идет о гаджетах, на которые установлена платформа Android Go с ограниченной памятью и слабым процессором, уточняет Маркарьян.