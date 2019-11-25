Тарифы на роуминг в Евразийском союзе снизятся в несколько раз

25 ноября. FINMARKET.RU - Россия принципиально договорилась с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) кратно снизитьв международном роуминге. Сейчас в гостевой сети они могут достигать одного доллара за минуту при звонке в другую страну. Директор департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алексей Сушкевич рассказал "Российской газете" о том, как могут быть отменены несправедливые тарифы. По его словам, с 2015 года ЕЭК совместно с антимонопольными органами стран ЕАЭС (помимо РФ в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) ведет диалог с операторами об этом, доказывая, что стоимость звонков в международном роуминге не может быть в десятки раз выше, чем в домашней сети. Это привело к тому, что тарифы роуминга пошли вниз, сократившись в 5-6 раз.

Проблема смягчилась, но не исчезла: и сегодня во всех странах и у всех операторов стоимость звонка в роуминге в другой стране ЕАЭС при прочих равных не менее чем в 10 раз выше, чем в домашней сети.

Сушкевич объясняет это как минимум двумя причинами. Первая - плата за пропуск трафика через границу (интерконнект). Это неизбежные издержки международного звонка, не важно, совершается он в роуминге или нет. Вторая причина высокой стоимости звонков в визитной сети - ценообразование осуществляется за спиной абонента. Операторы связи сами договариваются друг с другом, сколько их абоненты будут платить в роуминге.

"Мы внимательно изучили опыт Евросоюза, где разница в стоимости звонка в местной сети и в другую страну была значительной, доходя до 100 раз, - говорит Сушкевич. - Сначала они попробовали установить верхний предел стоимости звонка в роуминге, но это не очень сработало. Поэтому платежи операторов были жестко зарегулированы исходя из правила "плати как дома" - любой звонок в роуминге должен оплачиваться по цене домашнего оператора. К этому идеалу Европа шла 10 лет".

Есть другой путь, которым идут Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства. Согласно рабочему проекту "дорожной карты", рассматривалось снижение стоимости интерконнекта с 30 центов до 1,5 цента, а также ограничение вознаграждение визитной сети планкой в 1,5 цента. Тогда домашняя сеть, из которой выехал абонент, может спокойно разрабатывать тариф. Если учесть, что домашняя сеть что-то еще берет себе, стоимость минуты разговора в роуминге, причем международного, составит около 4-5 центов. То есть около 3-4 рублей заплатит абонент белорусской сети за звонок из Москвы домой, столько же - абонент российской сети за звонок из Минска в Москву. Это более чем в 10 раз снизит стоимость международного звонка и стоимость звонка, допустим, белоруса в российской сети. То есть это заметно выше тарифов домашней сети, но для роуминга условия улучшаются в десятки раз.

Совет ЕЭК поручил коллегии комиссии совместно с государствами Союза представить до 1 марта 2020 года предложения по созданию условий для внедрения справедливых тарифов в международном роуминге на территориях стран Союза. Предложения должны быть разработаны с учетом позиций всех стран "пятерки".