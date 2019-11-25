Власти договорились, как распорядиться средствами ФНБ

25 ноября. FINMARKET.RU - Чиновники договорились, как распорядиться накопленными в фонде национального благосостояния (ФНБ) деньгами, с помощью которых правительство рассчитывает ускорить рост экономики. Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестированияв проекты, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Получить деньги будет непросто. Доля ФНБ в финансировании проекта не должна превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, минимальная доходность вложений фонда - на уровне ОФЗ, описывают условия собеседники "Ведомостей". Есть и другие, но ключевые - доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас - 6,5%). Это базовый вариант, оговаривается один из чиновников, в него еще могут вноситься изменения. Но сумма, которую правительство за три года готово вложить из ФНБ в экономику, уже определена - до 1 трлн руб., сказал ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Приступить к инвестициям из ФНБ, в котором накапливаются нефтегазовые доходы, правительство может, когда его ликвидная часть превысит 7% ВВП, произойти это должно в следующем году. По данным Минфина, 1 ноября ФНБ превысил 7,9 трлн руб., или 7,3% ВВП. Без ограничения суммы, по оценкам Минфина, в 2020 г. из ФНБ можно было бы вложить 1,8 трлн руб., в 2021 г. - 4,2 трлн.

Претендовать на средства ФНБ смогут только самые крупные и высокорентабельные проекты, отмечают опрошенные "Ведомостями" эксперты. Ограничение участия фонда в проекте 20% серьезно сужает доступ к резервам, говорит директор практики реализации инфраструктурных проектов PwC Сергей Лузан. При таком лимите не удастся запустить много новых проектов, а получат деньги те, кто мог бы обойтись и без помощи из ФНБ, согласен консультант крупных инвестпроектов.

Жестким выглядит и требование вложить 20% собственных средств, считает руководитель InfraOne Research Александра Галактионова, соответствовать ему будут единицы инфраструктурных проектов, условия больше подходят для промышленных проектов.

Но деньги ФНБ будут дешевле рыночных, говорит управляющий партнер "Пионеры ГЧП" Дарья Годунова: инфраструктурные проекты сейчас привлекают финансирование по ключевой ставке ЦБ плюс 3-3,5 п. п. Предложенная Минфином ставка привлекательна, согласна Галактионова, заемное финансирование концессиям обходится сейчас в 9,5-12%.

Выбирая между поддержкой экономики или сохранностью резервов, Минфин выбрал второй вариант, констатирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Вложения ФНБ станут инструментом ручного финансирования крупных проектов, говорит она, но стимулировать рост экономики нужно системными мерами - в первую очередь снижением налоговой нагрузки, а не вливанием денег в небольшой список крупных проектов.