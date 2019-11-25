Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили

25 ноября. FINMARKET.RU - Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября, пишет "Коммерсант" . "Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей - в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 л - больше (рост на 145%) (в последнюю категорию попадают внедорожники и премиальные седаны)", - сообщает издание.

Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей - с двигателем 1-2 л - увеличивается почти на 112,4%. Машины этого сегмента широко производятся в РФ, и импорт здесь в целом неконкурентоспособен из-за барьеров, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов, на которого ссылается газета.

Повышение ставок - реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты, пояснили "Коммерсанту" в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. Источник газеты отметил, что минимальная возможная стоимость машин из-за падения спроса уже достигнута, запаса нет, и из-за увеличения утильсбора всем придется повысить цены.

"В проекте бюджета на 2020 год уже учтена индексация сбора: рост поступлений оценивается в 150,2 млрд рублей в 2020 году и в 48 млрд рублей в 2021 году. С импорта машин в 2020 году намерены собрать 77,3 млрд рублей", - уточняет издание.

Цены с 1 января выросли бы и без утильсбора из-за традиционного обновления модельного ряда и других объективных факторов. Но повышение утильсбора окажет дополнительный эффект.

Главе Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее обещал, что даже с учетом повышения доля утильсбора в стоимости автомобилей останется в пределах 1,5-2%.

Повышение утильсбора может стать причиной повышенного роста спроса на машины в конце текущего года, отмечает "Коммерсант".