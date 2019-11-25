Бизнес просит отложить маркировку бытовой техники

25 ноября. FINMARKET.RU - С декабря этого года вступает в силуна фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки. На остальные виды электроники и бытовую технику - с лета 2020 года. Концепцию создания и функционирования системы маркировки в декабре прошлого года утвердило правительство, пишут "Известия". Таким образом, власти планируют сократить объемы контрафактной продукции, защитить граждан и легальный бизнес от фальсификата, а также повысить налоговые и таможенные сборы.

В "Деловой России" считают, что маркировка внедряется бессистемно, и отмечают необходимость выработки единых критериев. Об этом говорится в письме объединения, направленном на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Изначально предполагалось, что маркировка товаров будет распространяться только на те рынки, где отмечается наибольший оборот незаконной промышленной продукции. Но на деле "под прицелом" оказались и те, где степень проникновения контрафакта низкая, отмечают представители бизнеса. Так, они просят пока не вводить маркировку на рынке технически сложных товаров, отложив ее до 2024 года. Их предложение связано с тем, что подделок бытовой техники, электроники и строительных электроинструментов практически нет.

Сейчас оборот розничной торговли в стране достиг 31,6 трлн рублей в год, что составляет 35% ВВП, указывают в "Деловой России". А в самой сфере занято более 12 млн человек. В письме бизнес-объединение предлагает Минпромторгу выработать единые критерии, которые помогут определить целесообразность маркировки и будут основаны на результатах исследований о доле контрафакта на определенном рынке.

Маркировка товаров - ключевой фактор в обелении некоторых секторов торговли, считает председатель комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров. Он отметил, что эксперимент на рынке меховых изделий показал хорошие результаты. Однако, по его словам, есть отрасли, где "подделки" практически отсутствуют.

На данный момент в России введена обязательная маркировка изделий из натурального меха, табачной продукции и лекарственных препаратов, относящихся к программе высокозатратных нозологий. С 1 октября началась добровольная цифровая маркировка обуви. С 1 декабря этого года вместе с фотоаппаратами маркировке будут подлежать духи, автомобильные шины и некоторые предметы одежды, а с 2020-го планируется включить в перечень все лекарства и молочную продукцию.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) согласились с "Деловой Россией". Пока отрасль не видит цели, которая могла бы оправдать маркировку бытовой техники и электроники, отметил в беседе с "Известиями" ее директор по связям с общественностью Антон Гуськов.

Систему маркировки необходимо распространить на все товары, уверена доцент РАНХиГС Юлия Сяглова. Это обеспечит прозрачность цепочки движения продукта, что в первую очередь важно для безопасности потребителей. Однако, по ее мнению, сроки введения могут быть приняты для каждого рынка индивидуально. По словам эксперта, введение маркировки может повысить стоимость товаров на 15-20%.