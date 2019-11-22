В московской фармрознице появилось pos-кредитование

22 ноября. FINMARKET.RU - На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть "Самсон-фарма" и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсант". Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых. В аптеке ожидают, что кредитование принесет сети до 10% дополнительной выручки в 2020 году. Но, отмечает "Ъ", большинство дорогостоящих лекарств государство выдает бесплатно, а крупные покупки проще совершать по стандартным кредитным картам.

Как пояснили изданию в аптечной сети, кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами - по цене от 500 руб. Доля таких препаратов в обороте сети превышает 25%. За 2018 годвыросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд руб., приводят в "Самсон-фарме" данные аналитиков Frank RG.

В 2019 году продажи лекарств в аптеках впервые с 2015 упали на 1,5%, до 3,8 млрд упаковок, подсчитывали в DSM Group.