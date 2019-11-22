Эмоции и спонтанность решений - главные проблемы на пути финграмотности

22 ноября. FINMARKET.RU - В Банке России назвали главныена пути финансовой грамотности, пишет "Российская газета". Спонтанные и эмоциональные финансовые решения граждан, связанные в том числе с быстрым технологическим развитием финрынка - одна из главных проблем для развития финансовой грамотности в России, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Уровень финграмотности населения в целом с трудом поддается объективной оценке, признал Швецов на тематической конференции в Москве. Кроме того, это игра в долгую - эффект от любых мер по повышению финграмотности может проявиться и через 10-15 лет, сказал он. Еще одна проблема, по словам Швецова, в том, что и легальный финансовый сектор, и мошенники закладывают в бизнес-модели (чаще всего это связано с кредитованием) иррациональность, свойственную многим решениям людей. В целом финансовая индустрия развивается хорошими темпами (так, быстро стали популярными индивидуальные инвестсчета), но далеко не всегда это развитие работает на повышение качества жизни инвестора. Плюс возможность открыть инвестсчет, взять кредит или микрозаем в несколько кликов отменила традиционный "период охлаждения", когда у человека была возможность "остыть" и подумать, и привела к большей эмоциональности решений, связанных с деньгами, следует из слов Швецова.

Но Швецов рассчитывает, что вскоре должны появиться технологические решения, которые смогут определять за человека, нужно ли ему инвестировать в те или иные инструменты или оформлять кредит, пишет "РГ". Вероятно, до их полноценного внедрения осталось около 10 лет, полагает он. Но пока необходимость в финансовом просвещении есть - с 2017 года работает правительственная стратегия по повышению финграмотности населения. Документ рассчитан до 2023 года.

Калининградская область (лидер рейтинга финграмотности регионов) запустила программу повышения финграмотности населения в 2011 году. Как пояснили в региональном минфине, мероприятия не насаждаются "сверху" - власти отбирают гражданские инициативы и воплощают их в жизнь с помощью грантов. "На наш запрос откликаются образовательные учреждения, библиотеки, экспертное сообщество, организации, активно работающие с аудиторией и знающие, что ей нужно", - отмечает министр финансов Калининградской области Виктор Порембский.