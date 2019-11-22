Половина сотрудников не получат новогодние премии

22 ноября. FINMARKET.RU - К концу года 51% работодателей не планируют выплачивать премии сотрудникам, пишет "Российская газета", приводя данные опроса руководителей, HR-директоров, рекрутеров, проведенного сервисом "Работа.ру".

В свою очередь 30% опрошенных руководителей отметили, что собираются наградить премиями только сотрудников некоторых категорий. Только 19% респондентов заявили, что премии в их компании будут выплачены всем без исключения. В то же время 48% работников не сомневаются, что премий им перед Новым годом не достанется.

"Мы наблюдаем, что большинство компаний не готовы выплачивать премии всем своим сотрудникам. Российский бизнес оптимизирует расходы и тщательно подходит к оценке работы персонала. В итоге премии получают наиболее эффективные сотрудники, которые приносят реальный результат для бизнеса", - прокомментировал заместитель генерального директора "Работа.ру" Александр Ветерков.

По его словам, мотивируя отдельных сотрудников материальным вознаграждением, работодатели пытаются удержать в штате только самые ценные кадры.

По данным Росстата, рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы вв сентябре 2019 года ускорился до 3,1% (в годовом сравнении) с 2,4% в августе, сообщил в среду Росстат.

За январь-сентябрь рост реальных зарплат составил 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в сентябре составила 45 тыс. 541 рубль, увеличившись на 7,2% по сравнению с сентябрем прошлого года. За девять месяцев текущего года номинальнаявыросла также на 7,2% в годовом выражении.

Как сообщалось, Росстат с октября прекратил публикацию предварительных оценочных данных по заработной плате за предыдущий месяц, теперь информация по зарплатам будет публиковаться на месяц позже, чем было.

Ранее Росстат публиковал первую оценку по средней заработной плате в РФ в оперативном докладе о социально-экономическом положении России, который выходит в районе 20 числа месяца, следующего за отчетным. Поэтому данные по заработным платам за сентябрь были опубликованы только во второй половине ноября в оперативном докладе за октябрь.