Банки снизят ставки для кредитов по биометрии

22 ноября. FINMARKET.RU - Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали "Известиям" в крупнейших российских банках. О возможном внедрении удаленной идентификации в программы лояльности сообщили в Промсвязьбанке, банках "Открытие", "Абсолют", "Хоум Кредит" и "Ак Барс". Правда, пока финансовые организации не готовы сказать, на сколько они могут снизить проценты по кредитам для клиентов, сдавших слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС).

Как рассказали "Известиям" в ЦБ, с конца сентября банкам разрешено помещать ссуды граждан с подтвержденной биометрией в портфель с уменьшенным размером резервов. Еще одно послабление предусмотрено в отношении заемщиков, которые не сообщили финансовой организации об изменении паспортных данных. Раньше банки увеличивали обеспечение по кредитам таких клиентов. Теперь же, если у заемщика поменялись данные, но он сдавал слепки, то повышать резервы не придется.

Главное преимущество для банка при реализации своих продуктов с биометрической идентификацией - возможность привлечения новых клиентов и их обслуживание без обращения в отделение, рассказали в "Хоум Кредит". В ВТБ заявили, что использование инновационного способа подтверждения личности поможет существенно сократить время и затраты на обслуживание клиентов, что будет выгодно как гражданину, так и банку.

Кроме того, применение технологии идентификации с помощью ЕБС позволяет финансовой организации снизить риски при проверке потенциального заемщика, заявил директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов. Использование биометрии для самого клиента удобнее и безопаснее, отметили в Промсвязьбанке.

Тем не менее в кредитных организациях не ожидают, что из-за новых программ лояльности применение такого способа идентификации станет массовым: сдавать слепки в ЕБС по-прежнему будут в основном клиенты, которые нуждаются в дистанционном обслуживании, считает директор по развитию розничных продуктов Ак Барс Банка Александр Пронягин.

Уже сейчас маржинальность в потребкредитовании находится на достаточно высоком уровне, благодаря чему на рынке и возникают новые программы скидок, отметил зампред правления Совкомбанка Алексей Панфёров. Кроме того, пока в ЕБС небольшое количество шаблонов, поэтому сниженные тарифы для ссуд клиентам, сдавшим биометрию, вряд ли будут широко востребованы, добавил он.

По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, такая программа лояльности поможет сделать удаленную идентификацию более популярной. Пока же процесс буксует, в том числе из-за новостей об утечках данных из банков.