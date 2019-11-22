Белоусов дал три рецепта ускорения роста экономики

22 ноября. FINMARKET.RU - Помощник президентаАндрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста, отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики.

, это снижение ставки ЦБ — ориентировочно до 5%.

"У нас инфляция в начале следующего года выйдет на 3%, так что это (уровень ключевой ставки) вполне достижимый показатель с учетом рисков, ситуации, складывающейся в платежном балансе, и т.д., — заявил Андрей Белоусов.

ускорить экономику — улучшение инвестиционного климата. В частности, за счет снижения давления на бизнес со стороны силовых органов и запуска регуляторной гильотины, уточнил помощник президента.

— это действия, связанные с доступностью новых технологий для бизнеса. К этому пункту необходимо добавить еще и обеспечение кадрами — прежде всего рабочих профессий.

"С подготовкой инженеров несколько лет назад нам удалось если не решить проблему, то по крайней мере выйти на устойчивую траекторию. С рабочими профессиями работу мы только начинаем, — заявил он "Известиям". — Для этого предстоит модернизация всей сферы профессионального образования, в правительстве будут созданы центры, которые будут системно заниматься этой работой.

Профессиональное обучение работников и россиян старшего возраста, в том числе по рабочим специальностям, организовано уже сейчас в рамках нацпроектов по повышению производительности труда и улучшению демографии, заявили газете в Минтруде.

Прирост ВВП, по оценкам Минэкономразвития, в 3-м квартале ускорился до 1,9% с 0,9% во 2-м квартале. По итогам девяти месяцеввыросла на 1,2%, считает министерство.

Самая важная из названных Андреем Белоусовым групп мер связана с улучшением инвестиционного климата, полагает директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров. Если правительству удастся реализовать комплекс глубинных реформ в этом направлении, то экономика может расти темпами не ниже 3% ежегодно, пишут "Известия".

Кроме этого, ЦБ в 2019 году занял более активную позицию по отношению к изменению ключевой ставки, добавил Владимир Назаров. Уровень в 6% вполне реалистичен, причём может быть даже в этом году. Дальнейшее снижение возможно лишь при сохранении низкой инфляции и уменьшении инфляционных ожиданий, резюмировал эксперт.

Реализация предложенных Андреем Белоусовым мер действительно позволит значительно ускорить экономический рост, согласился профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Однако, по его мнению, запуск реформ по всем трем направлениям сразу — слишком оптимистичный сценарий.