Имущественный налог: драматического роста в платежках не будет

22 ноября. FINMARKET.RU -платит все больше имущественных налогов. О том, как изменились такие налоги в этом году и почему стоит поторопиться с их оплатой, пишут "Ведомости".

На уплату транспортного и земельного налогов, налога на имущество (квартиры, комнаты, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства и проч.) физических лиц (НИФЛ) за 2018 г. у россиян остается чуть более недели. Последний день уплаты этих налогов в этом году приходится на 2 декабря. Тех, кто не уложится в этот срок, ждут штрафы.

В этом году налоговики разослали россиянам 69,1 млн уведомлений об имущественных налогах за 2018 г., сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).

Ежегодные платежи населения по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам плавно росли с 178,2 млрд руб. в 2015 г. до 238,5 млрд руб. в 2018 г. Сборы этого года (налоги за 2018 г.), вероятно, будут еще выше. По крайней мере, промежуточные данные Федерального казначейства о поступлениях в бюджет на 1 октября 2019 г. указывают на рост сборов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по налогу на имущество – на 27%, по транспортному налогу – почти на 20%, по земельному – почти на 17%. А ФНС разослала уведомлений по этим налогам за 2018 г. на общую сумму 279 млрд руб.

Предельные ставки налога на имущество установлены Налоговым кодексом. Конкретную ставку для каждой группы объектов устанавливает регион. Например, в Москве по самой низкой ставке – 0,1% – считается налог для объектов дешевле 10 млн руб. по кадастру, а также для гаражей и машино-мест. Квартиры стоимостью 10–20 млн руб. облагаются по ставке 0,15%, 20–50 млн руб. – 0,2%. Прочие объекты, к которым, кстати, относятся и апартаменты, облагаются налогом в 1,5%. Самая высокая ставка – 2% – действует в отношении объектов дороже 300 млн руб.

Однако драматического роста имущественного налога за 2018 г. в платежках не будет: с прошлого года его ежегодный предельный рост был законодательно ограничен 10% к предыдущему году.

Еще одна причина роста сбора налогов – увеличение объектов недвижимости и автомобилей в собственности у россиян, пишут "Ведомости".

Ставка земельного налога составляет 0,3–1,5% от кадастровой стоимости участка, но ее конкретные значения для каждого вида земли определяют местные органы власти.

Транспортным налогом облагаются владельцы машин, мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, яхт, катеров, вертолетов, самолетов и т. д. Ставка рассчитывается исходя из мощности. Так, за автомобили с мощностью двигателя 100–125 лошадиных сил (л. с.) москвич заплатит 25 руб. за каждую лошадиную силу, за мотоцикл мощностью 20–35 л. с. – 15 руб.

При расчете НИФЛа каждый налогоплательщик получает вычеты. Кадастровая стоимость комнаты сразу же уменьшается на 10 кв. м, квартиры – на 20 кв. м, жилого дома – на 50 кв. м, а единого недвижимого комплекса (земельный участок с домом и хозпостройками) – на 1 млн руб. Владельцы нескольких объектов недвижимости получают вычеты по каждому из них. Если у объекта несколько собственников, то вычет в рублях делится пропорционально их долям.