ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России на 2019 год

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,9%, сохранив прогноз по России на уровне 1,6%. При этом организация повысила прогноз роста российской экономики на 2019 год до 1,1%

21 ноября. FINMARKET.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз ростаРоссии на 2019 год до 1,1% с ожидавшихся в сентябрьском прогнозе 0,9%, говорится в докладе. Прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,6%. В 2021 году темпы роста российского ВВП замедлятся до 1,4%, ожидают в ОЭСР.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2019 году равняется 1,3%, в 2020 году - 1,7%. ЦБ РФ ожидает повышение российской экономики в 2019 году в интервале 0,8-1,3%.

Что касается мировой экономики, ОЭСР понизила свой прогноз роста в 2020 году до 2,9%. В сентябре организация прогнозировала, что рост мирового ВВП в следующем году составит 3%. Прогноз на 2019 год был оставлен на уровне 2,9%. По итогам 2018 года подъем реального ВВП составлял 3,5%.

"В целом, последние изменения экономической и финансовой ситуации и существенные понижательные риски указывают на продолжительный период сдержанного роста мировой экономики. Рост мирового ВВП, как ожидается, замедлился до чуть менее 3% в текущем году и продолжит демонстрировать схожие темпы в 2020-21 годах", - говорится в отчете ОЭСР.

В государствах G20 ВВП, вероятно, вырастет на 3,1% в этом году и на 3,2% в следующем. Оценки остались неизменными по сравнению с сентябрьским прогнозом.

Экономика США, как ожидается, увеличится в 2019 году на 2,3% и в 2020 году - на 2%. Ранее предполагалось, что рост в текущем году составит 2,4%.

Прогноз для еврозоны на ближайшие два года был улучшен до 1,2% и 1,1% соответственно с 1,1% и 1% соответственно.

В Германии ожидается экономический рост на 0,6% в текущем году (предыдущий прогноз - 0,5%) и на 0,4% в следующем году (против 0,6% ранее). Для Франции оценка на текущий год сохранена на уровне 1,3%, на 2020 год - на уровне 1,2%. В Италии ожидается рост на 0,2% в 2019 году против ранее ожидавшегося нулевого роста и на 0,4% в 2020 году, как и сообщалось ранее.

Экономика Великобритании, согласно прогнозу, в 2019 году вырастет на 1,2% (в сентябре ожидался рост на 1%), а в следующем году рост составит 1% (ранее предполагалось 0,9%).

Прогноз для роста ВВП Японии на этот и следующий год был оставлен на уровне 1% и 0,6% соответственно. Оценка роста экономики Канады в 2019 и 2020 году также была сохранена на уровне 1,5% и 1,6% соответственно.

Ожидания роста экономики Китая на текущий год были повышены до 6,2%, на следующий - оставлены на уровне 5,7%.

Прогноз по Индии был снижен до 5,8% с 5,9% в 2019 году и до 6,2% с 6,3% - в 2020-м. Для ЮАР прогноз на текущий год был сохранен на уровне 0,5%, а на 2020 год - повышен до 1,2% с 1,1%.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.