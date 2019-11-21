Специально для полетов в ДФО могут создать лоукостера

21 ноября. FINMARKET.RU - В России может появиться государственный, специализирующийся на дальневосточном направлении. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали. Эксперты, в свою очередь, считают, что решать проблему транспортной доступности региона необходимо, однако существуют и другие способы сэкономить деньги людей на перелеты, пишут "Известия".

О необходимости создания государственного лоукостера, который будет курировать дальневосточное направление, изданию заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. По его мнению, инициатива поможет развить транспортный комплекс региона и позволит жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) чаще летать в европейскую часть России. Сенатор планирует поднять этот вопрос при следующем обсуждении бюджета. Пленарное заседание СФ, где в том числе будет рассматриваться и формирование бюджета на будущий год, состоится уже 25 ноября.

"Есть предложение создать компанию с государственным участием по примеру "Победы", которая будет на экономбортах перевозить наших дальневосточников. Страна может себе позволить купить 10 дальнемагистральных самолетов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи", — заявил он.

Сенатор отметил, что пока рано говорить о точной сумме, которая потребуется на реализацию проекта. По его словам, речь идет примерно о десятке миллиардов рублей.

Иван Абрамов при этом раскритиковал предложение Минтранса отменить плоские тарифы с фиксированной ценой на авиабилеты, не зависящей от даты приобретения.

"Нужно сохранить эту меру, чтобы обычные граждане имели возможность сегодня по приемлемым ценам летать на Дальний Восток и обратно. И это абсолютно не роскошь. Мир развивается, люди передвигаются по всему миру, а мы из-за больших тарифов, к сожалению, лишаем этой возможности", — отметил сенатор.

В Минтрансе России идею сочли интересной, но — с одним условием.

"Минтранс России в целом поддерживает идею создания лоукостера на Дальнем Востоке без привлечения средств федерального бюджета", — говорится в ответе пресс-службы ведомства "Известиям".