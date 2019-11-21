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21 ноября 2019 года 09:44
Специально для полетов в ДФО могут создать лоукостера
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Юрий Смитюк/ТАСС
21 ноября. FINMARKET.RU - В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали. Эксперты, в свою очередь, считают, что решать проблему транспортной доступности региона необходимо, однако существуют и другие способы сэкономить деньги людей на перелеты, пишут "Известия". О необходимости создания государственного лоукостера, который будет курировать дальневосточное направление, изданию заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. По его мнению, инициатива поможет развить транспортный комплекс региона и позволит жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) чаще летать в европейскую часть России. Сенатор планирует поднять этот вопрос при следующем обсуждении бюджета. Пленарное заседание СФ, где в том числе будет рассматриваться и формирование бюджета на будущий год, состоится уже 25 ноября. "Есть предложение создать компанию с государственным участием по примеру "Победы", которая будет на экономбортах перевозить наших дальневосточников. Страна может себе позволить купить 10 дальнемагистральных самолетов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи", — заявил он. Сенатор отметил, что пока рано говорить о точной сумме, которая потребуется на реализацию проекта. По его словам, речь идет примерно о десятке миллиардов рублей. Иван Абрамов при этом раскритиковал предложение Минтранса отменить плоские тарифы с фиксированной ценой на авиабилеты, не зависящей от даты приобретения. "Нужно сохранить эту меру, чтобы обычные граждане имели возможность сегодня по приемлемым ценам летать на Дальний Восток и обратно. И это абсолютно не роскошь. Мир развивается, люди передвигаются по всему миру, а мы из-за больших тарифов, к сожалению, лишаем этой возможности", — отметил сенатор. В Минтрансе России идею сочли интересной, но — с одним условием. "Минтранс России в целом поддерживает идею создания лоукостера на Дальнем Востоке без привлечения средств федерального бюджета", — говорится в ответе пресс-службы ведомства "Известиям".
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