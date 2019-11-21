Девелоперов могут обязать сдавать бюджетное жилье с мебелью

21 ноября. FINMARKET.RU - Строителей хотят обязать сдавать бюджетное жильё с мебелью: в требования к стандартному жилью необходимо включить обязательную отделку, оборудование сантехникой и встроенной мебелью — например, кухней. Подготовкой соответствующих документов по согласованию с Минстроем займется Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), которая является инициатором идеи, пишут "Известия" со ссылкой на президента организации Александра Шестакова. По его словам, сейчас ассоциация обсуждает с Минстроем перечень нормативных актов, в которые должны быть внесены изменения, добавил он.

"Однозначного решения о необходимости комплектования стандартного жилья мебелью на сегодняшний день нет", — пояснили газете в Минстрое.

По данным Минпромторга, квартиры в новостройках с отделкой и мебелью в последние годы пользуются всё большей популярностью у покупателей. Для граждан такое предложение от девелоперов в первую очередь интересно тем, чтоквартиры включается в ипотеку, сказали "Известиям" в ведомстве. Минпромторг поддерживает рост производства мебели и загрузку мощностей отечественных предприятий, добавили в министерстве.

Сейчас более 60% новостроек в России относится к стандартному классу. С появлением новых требований стоимость 1 кв. м в таких домах в Москве может вырасти на 15–17 тыс. рублей, прогнозируют эксперты.

Еще в сентябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о том, чтобы включить "наличие встроенной мебели из дерева, произведенной на территории Евразийского экономического союза" в критерии стандартного жилья, напоминает издание.

Сегодня в России, по данным Минстроя, к стандартному жилью относится более 62% новостроек.

По информации Александра Шестакова, многие крупные застройщики уже готовы сдавать меблированные квартиры, следуя европейскому и мировому тренду.