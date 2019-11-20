Минэкономразвития обновило законопроект о банкротстве граждан

20 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития опубликовало обновленную версию законопроекта об упрощенной процедуре банкротства граждан. Идея "упрощенки" прорабатывается еще с 2016 года - обсуждение, в частности, затянулось из-за споров о необходимости участия в ней арбитражных управляющих (АУ) и о допустимой сумме долга, напоминает "Коммерсант"

Новая редакция законопроекта предлагает гражданам на выбор два варианта действий - и внесудебную процедуру через АУ, и упрощенную через суд. На "упрощенку", согласно проекту, смогут претендоватьс долгами максимум на 700 тыс. руб. Подать соответствующее заявление в арбитражный суд сможет кредитор с требованиями от 500 тыс. руб. и сам должник с долгами от 50 тыс. руб. Одно из условий применения "упрощенки" - в течение года до подачи заявления должник не отчуждал имущество стоимостью более 3 млн руб. (если это было сделано безвозмездно, то стоимостью более 200 тыс. руб.). Помочь должнику в подготовке документов арбитражный управляющий будет обязан за плату в размере 10% от среднероссийского прожиточного минимума.

Второй вариант для задолжавших от 50 тыс. до 700 тыс. руб.- обратиться в саморегулируемую организацию АУ с заявлением о внесудебном банкротстве. Если должник соответствует критериям (тем же, что и при "упрощенке"), АУ публикует сведения о возбуждении внесудебного банкротства гражданина на Федресурсе, после чего вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Процедура продлится год, в течение которого кредитор или ФНС через суд смогут потребовать признать гражданина банкротом в обычном порядке. По истечении года гражданин признается банкротом в силу закона, а непогашенные долги списываются. За эту процедуру гражданин платит управляющему 3 тыс. руб.

Юристы отмечают, что на практике сделать процедуру банкротства практически бесплатной для должника без ущемления интересов либо банков, либо арбитражных управляющих вряд ли возможно".