Авто из Белоруссии и Казахстана наводнят рынок России

20 ноября. FINMARKET.RU - Казахстанские и белорусские автопроизводители планируют выйти на российский рынок к 2021 году. Основной ударной силой казахстанских предприятий станет реэкспортная Lada, у белорусов - широкая линейка китайского бренда Geely. Обе компании в состоянии потеснить иностранных автопроизводителей и забрать ощутимую долю рынка. Кроме того, союзные автопроизводители намерены наладить экспорт автомобилей в страны СНГ и страны ближнего зарубежья.

В 2021 году казахстанский партнер "АвтоВАЗа" завод "Азия авто" закончит строительство завода полного цикла, сейчас идет крупноузловое производство исключительно для нужд внутреннего рынка. "Мощность первой очереди завода закладывается в 60 тыс. штук автомобилей в год. Не все эти автомобили предназначены для российского рынка, часть будет продаваться на внутреннем рынке, остальное - в страны ЕАЭС, в том числе в Россию", - рассказал "Известиям" директор по стратегическому планированию союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтопром" Артур Мискарян.

По соглашению с "АвтоВАЗом" казахстанская компания "Бипэк авто - Азия авто" несколько лет назад получила контроль над сетью бывших вазовских дилеров в Сибирском и Уральском федеральных округах. Совместное предприятие между этими компаниями и "АвтоВАЗом" было создано еще в 2014 году. В обмен на СП вазовцы получили доступ на казахстанский рынок. Пока что в этих сибирских и уральских автоцентрах "Азия авто" продаются автомобили Lada из Тольятти и Ижевска, но, по словам Мискаряна, с запуском завода в Усть-Каменогорске логистическое плечо существенно сократится. Помимо освоения Сибири казахстанцы видят Дальний Восток как одно из направлений для собственной экспансии.

Не менее амбициозные планы относительно российского рынка имеет "Белджи" - совместное предприятие китайской компании Geely и белорусского БелАЗа. Сейчас завод, расположенный под Борисовом, уже способен производить до 60 тыс. автомобилей в год, плановая же мощность предприятия составляет 120 тыс. авто. Сегодня с конвейера "Белджи" сходят три модели: кроссовер Emgrand X7, седан Emgrand 7 и бестселлер продаж - кроссовер Atlas. Если в первых двух случаях речь идет о старых поколениях машин, претерпевших не один рестайлинг, то последний вариант - это автомобиль совершенно нового поколения, который был сконструирован и создан при непосредственном участии Volvo. Шведская компания принадлежит Geely c 2010 года.

Советник при Минэкономразвития по автомобильной отрасли Сергей Бургазлиев скептичнее настроен относительно перспектив в России казахстанских и белорусских автопроизводителей. "С трудом верится, что "Азия авто" сможет превзойти результаты "АвтоВАЗа", к примеру, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Эти регионы традиционно тяготеют к праворульным подержанным автомобилям из Японии. Показатели Geely в России также пока невелики. Сомневаюсь, что обе компании составят серьезную конкуренцию отечественным производителям", - заключил Бургазлиев.