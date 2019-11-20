АСВ изменит подход к работе оценщиков

20 ноября. FINMARKET.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) собирается изменить с 2020 года подход к работе с оценочными компаниями (агентство привлекает их для оценки активов и имущества в рамках процедур оздоровления или ликвидации кредитных организаций, НПФ и страховщиков), пишет "Коммерсант". Сейчас с агентством работают десять организаций, окончание аккредитации - январь-февраль 2020 года. В январе 2020 годапроведет новую аккредитацию, говорит один из собеседников газеты. По его словам, АСВ увеличит количество аккредитованных оценщиков, а требования к ним станут строже. Задача - повысить эффективность ликвидационных мероприятий и ускорить пополнение конкурсной массы, добавляет другой собеседник "Коммерсанта".

АСВ является одним из основных потребителей оценочных услуг. C 2017 года по октябрь 2019 года балансовая стоимость оцененного имущества составила 148,9 млрд руб., проведенаактивов 269 ликвидируемых финансовых организаций.

В АСВ подтвердили намерение пересмотреть подход к работе с оценщиками. "Одной из первоочередных задач агентства является систематизация активов финансовых организаций и их реализация на ранней стадии ликвидации, что требует изменений в определении начальной цены реализации активов",- отметили в пресс-службе АСВ.

С 2020 года аккредитация будет проводится по двум номинациям - "Оценка недвижимого и движимого имущества" и "Оценка бизнеса, материальных активов, прав требования, дебиторской задолженности, недвижимого и движимого имущества, а также иных объектов оценки". Сейчас есть лишь категория "Оценочная деятельность". Число специализированных организаций будет увеличено до 15 (по первой номинации - 10 штук, по второй - 5 штук). Оценка движимого и недвижимого имущества будет производиться всеми вновь аккредитованными организациями, а оценка бизнеса и более сложных активов - только оценщиками второй группы. Кроме повышения требований к работникам, руководителям и акционерам "устанавливаются обязательные критерии по наличию в штате оценщиков с опытом работы в оценочной деятельности не менее десяти лет, а также предусматривается предоставление рекомендательных писем от крупных компаний-потребителей оценочных услуг".