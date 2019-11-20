Разработана новая философия оказания услуг россиянам

20 ноября. FINMARKET.RU - Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия. Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития. Как заявил "Известиям" замминистра экономического развития Савва Шипов, этот законопроект закладывает "новую философию взаимодействия человека с государством". Так, согласно документу, очный прием граждан в госорганах прекратится к 2024 году - эту функцию полностью возьмут на себя МФЦ. Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее, говорится в документе.

Кроме того, многофункциональные центры будут предоставлятьпо экстерриториальному принципу, то есть независимо от места прописки и пребывания россиян, следует из документа. Сервисы федеральных органов исполнительной власти можно будет получить в любом МФЦ страны, а региональные и муниципальные - в любом МФЦ субъекта. Чтобы повысить доступность госуслуг, многофункциональные центры также получат право привлекать к работе негосударственные организации, например кредитные. В ведомстве добавили, что "приятным бонусом" станет возможность не заполнять заявления самостоятельно - этим по умолчанию будет заниматься сотрудник МФЦ.

Все процессы, связанные с предоставлением госуслуг, переведут в электронный вид, говорится в законопроекте. Это касается не только обращений граждан, но и взаимодействия МФЦ с органами власти. Планируется, что к 2024 году все сервисы, результатом которых не выступает физический носитель, возможно будет получить онлайн. Для этого создадут два новых инструмента: облачную платформу предоставления госуслуг и реестр информационных взаимодействий.

Сами центры при этом превратятся в "цифровых нотариусов": бумажные документы россиян, необходимые для получения услуг, будут оцифрованы, завизированы электронной подписью и помещены в онлайн-профиль гражданина. После этого заявителю больше не придется их предъявлять, пояснили в Минэке. Вместе с тем МФЦ уполномочат собирать биометрические данные россиян и выдавать ID-паспорта с электронной подписью, следует из документа. А предоставление госуслуг останется бесплатным: гражданам нужно будет только заплатить госпошлину за некоторые виды сервисов.

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.