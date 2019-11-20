Медведев и Румас назвали нефть и газ среди наиболее сложных тем для обсуждения

20 ноября. FINMARKET.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал энергетику среди сложных тем для обсуждения между Москвой и Минском и выразил уверенность, что для решения некоторых вопросов необходимо политическое решение. "Мы не обо всем договорились, есть очень сложные темы. Тема энергетики, например, очевидно, что непростая. И у каждой стороны есть свои представления о том, каким образом сотрудничать на будущее, какие принципы должны применяться, как осуществлять регулирование в той или иной сфере. Касается ли это газа, нефти, электроэнергетики. Или другой вопрос, связанный с будущим наших макроэкономических отношений - сейчас тоже об этом говорили, - каким образом статистический учет вести, таможенную политику", - сказал Медведев во вторник по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Одновременно он выразил уверенность, что стороны способны к договоренностям в конечном итоге. "А по таким вопросам, по которым необходимо политическое решение, (...), я уверен, что и в этом случае такие решения вполне достижимы. Мы постараемся свести общий набор решений, работу нашу, к восьмому декабря. Что получится - я пока не могу сказать, что результатом будет этой работы, но уверен, что мы способны практически по абсолютному большинству "дорожных карт" достигнуть какого-то консенсуса, который будет добротной основой для обсуждения президентами двух стран", - сказал Медведев.

В свою очередь премьер-министр Белоруссии заявил, что развязки по чувствительным вопросам между Минском и Москвой по нефти и газу будут представлены президентам двух стран. "По чувствительным для Беларуси картам (дорожным картам) - по рынку газа и нефтяному рынку - было четыре неурегулированных вопроса, сегодня их осталось два. Вместе с тем они сложные и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки", - сказал Румас.

Премьер-министр Белоруссии подчеркнул, что Минск и Москва "сегодня, действительно, очень значительно продвинулись". "Мы сегодня четко понимаем, где у нас остались расхождения - мы взяли примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить, и дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств", - добавил он.

Румас также сообщил, что всего стороны согласовывают 31 "дорожную карту", включая более 700 мероприятий. "Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий не были согласованы госорганами, и мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений", - сказал белорусский премьер. "Трудно сказать, сколько осталось, но не менее половины из этих несогласованных позиций нам удалось сегодня снять. Не менее 20 "дорожных карт" сегодня готовы к подписанию", - продолжил он. "Вместе с тем остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку, но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительные поручения госорганам проработать их", - отметил Румас.

В минувшие выходные президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "дорожные карты" по интеграции с Россией не будут подписаны без решения вопросов по углеводородам и открытию рынков. "Вам уже премьер-министр сказал, что выработана позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы - по поставке углеводородов, по открытию рынков, снятию барьеров, то никакие дорожные карты не могут быть подписаны", - сказал Лукашенко журналистам 17 ноября в Минске. Он также завил, что Минск не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики.

Как сообщалось,в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.

В настоящее время Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. Ранее премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас говорили о том, что программу интеграции и "дорожные карты" к ней планируется представить президентам двух стран к декабрю.