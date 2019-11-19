Перераспределение штрафов - сколько потеряют регионы

19 ноября. FINMARKET.RU - Минфин РФ опубликовал разъяснения к новым правилам администрирования штрафов - с 1 января 2020 года они будут распределяться в бюджет, на уровне которого выявлено нарушение.

Замглавы Минфина Владимир Колычев направил письмо региональным финансовым ведомствам и главным администраторам доходов бюджета о том, как будут распределяться между уровнями бюджетной системы доходы от штрафов, неустоек и пеней с 1 января 2020 года.

Принятые в апреле этого года поправки в Бюджетный кодекс установили принцип зачисления таких доходов в бюджет того уровня, на котором нарушение выявлено, напоминает "Коммерсант" . Исключение составятза нарушение ПДД - они по-прежнему полностью будут поступать в региональные. Штрафы, налагаемые мировыми судьями, будут распределяться между региональным и местным бюджетами в соотношении 50% на 50%. В местные бюджеты будут также зачислены все штрафы за административные правонарушения, выявленные муниципальными контролерами.

Как сообщили "Ъ" в Минфине, в 2018 году общая сумма штрафов составила 216,4 млрд руб., в федеральный бюджет поступило 85,7 млрд руб., в консолидированные бюджеты субъектов РФ - 124,2 млрд руб.

Более половины обеспечили штрафы за нарушение ПДД - 69,6 млрд руб. В Минфине отмечают, что цели повысить доходы при изменении административной модели не ставится, хотя и не отрицают, что это может произойти (согласно проекту бюджета на 2020-2022 годы, общая сумма "федеральной доли" штрафов вырастет примерно на 7 млрд руб.- с 75,7 млрд руб. в этом году до 82,4 млрд руб. в следующем).

Минфин допускает, чтопотеряют часть поступлений, но обещает, что потери будут компенсированы поступлениями от акцизов на спирт и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Однако НВОС, согласно данным Росприроднадзора, не самый стабильный источник доходов: поступления платы ежегодно снижаются.

В регионах по-разному оценивают эффект от перераспределения штрафов. В Минфине Удмуртии ожидают, что потери бюджета в размере 35 млн руб. будут полностью компенсированы, в Краснодарском крае отмечают, что при выпадающих доходах в 500 млн руб. акцизы и НВОС возместят лишь 67 млн руб. В Саратовской области предполагают, что компенсировано будет до 13,5 млн руб. из 185 млн руб.