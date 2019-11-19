СП нашла региональный протекционизм в госзакупках

19 ноября. FINMARKET.RU - Большинство регионов предпочитают отдавать заказы местным поставщикам, видно из данных нового портала spending.gov.ru Счетной палаты. Сильнее всего поддерживает своих поставщиков Чеченская республика - регион отдал им 89% всех госконтрактов в 2018 г., свидетельствуют его данные. За ней следуют Татарстан - 88% и Дагестан - 83%.

Рейтинг таких региональных закупок назван жестко - "Рейтинг самоизоляции регионов", заметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, хотя сам бы назвал его рейтингом регионального протекционизма, пишут "Ведомости"

Большинство регионов отдает внутренним поставщикам больше половины контрактов. Только два региона закупают у своих поставщиков меньше 35% всех контрактов - это Тува (34%) и Ненецкий автономный округ (6%).

При расчете авторы рейтинга оценивали число контрактов, но, если считать по их суммам, показатели не изменятся, пояснил газете замдиректора Федерального центра информатизации Счетной палаты и руководитель проекта Иван Бегтин. Госзаказчиков при подсчетах привязывали к регионам по полю "код региона", а поставщика - по первым двум символам (тоже код региона) ИНН.

Как напоминает представитель Минфина, отвечающего за регулирование госзакупок, закон не запрещает заключать контракты с местными поставщиками. Изолированность регионов не критична и в основном обусловлена удобством ведения бизнеса - логистика, наличие складов в регионе и т. д., считает он.

По словам замруководителя ФАС Михаил Евраев, каждый регион стремится развивать свою экономику, но это стремление не должно ущемлять права и интересы подрядчиков из других регионов, а во многих случаях происходит именно так из-за определенного несовершенства контрактной системы.

Во всех регионах, где приходилось бывать, слышал: "Лучше выбрать местного, мы знаем его и, если что, имеем рычаги определенные и регион поддержим", - рассказывает руководитель Центра размещения госзаказа Александр Строганов.

Изолированность регионов России складывается из институциональных и политических факторов, считает экономист Наталья Зубаревич. Есть большие и развитые, где поддержка своих компаний - это действительно поддержка производителей, но есть и небольшие и бедные регионы, где свои производители не в состоянии обеспечить потребности в таких масштабах - и здесь местныескорее берут на субподряд настоящих производителей, рассуждает она. А есть регионы, в которые чужие просто не ходят, потому что боятся, что им не заплатят, замечает Зубаревич.