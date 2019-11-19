Операторов связи и БКИ обяжут предоставлять данные ФССП

19 ноября. FINMARKET.RU - Минюст России разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как указано в пояснительной записке, при реализации своих полномочий "должностные лицастолкнулись с трудностями по истребованию информации и документов", необходимых для рассмотрения обращений граждан по закону о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ), пишет "Коммерсант"

Авторы законопроекта отмечают, что наиболее часто отказы поступают от операторов связи. Самым распространенным нарушением профильного закона является "несоблюдение частоты взаимодействия с должниками". Поэтому Минюст предлагает внести изменения в закон "О связи" и обязать операторов предоставлять ФССПпо запросу. Ранее Верховный суд признал незаконными действия судебных приставов по запросу информации, составляющей тайну связи (о переговорах между абонентами, сведений о статистике звонков и СМС-сообщений), в рамках проверок жалоб на коллекторов без соответствующего судебного решения.

Впрочем, как утверждают, операторы связи, даже в случае принятия законопроекта вопрос правомерности запроса остается открытым.

Одновременно в Минюсте считают целесообразным предоставить ФССП и возможность запрашивать титульную и основную части кредитной истории, "а также сведения в отношении источника формирования кредитной истории, приобретателя права требования дополнительной (закрытой) части кредитной истории". Как пояснил "Ъ" директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, "служба, будучи органом надзора за взыскателями, вероятно, пытается наладить работу, связанную с контролем полноты и качества передаваемой ими в кредитную историю граждан информации".

По мнению экспертов, предоставление ФССП подобных полномочий должно облегчить работу службы.