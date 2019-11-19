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19 ноября 2019 года 08:45

Закон о защите капвложений создает дополнительные риски

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Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
19 ноября. FINMARKET.RU - Законопроект о защите и поощрении капиталовложений Минфин разрабатывал почти 2 года. Но пока проект, который должен защищать инвестиции, создает дополнительные риски, пишут "Ведомости". Больше всего бизнес боится, что внедрение принципов законопроекта приведет к остановке уже запущенных концессий и проектов ГЧП и заключению новых соглашений.

Эксперты считают необходимым вывести нормы законов о ГЧП и концессиях из-под действия законопроекта. Иначе появятся финансовые риски для уже запущенных инфраструктурных проектов, предупреждали банкиры и инвесторы на обсуждении проекта в аналитическом центре при правительстве. Возможность применять существующие механизмы инвестиций - концессии и ГЧП - ограничена законопроектом, говорилось и в презентации Сбербанка (представлена на парламентских слушаниях проекта).

Нормы законопроекта будут применяться к любым концессиям и проектам ГЧП. Но это влечет серьезные риски. По законопроекту для участия в инвестпроекте государство должно заранее определить такие расходы, но в концессиях и ГЧП-проектах это невозможно: выплаты часто предполагаются только при наступлении определенных условий, например необходимости компенсации минимального гарантированного дохода или расходов при особых обстоятельствах, обращают внимание юристы юрфирмы VegasLex в заключении на законопроект.

Юристов беспокоит и то, что государство сможет участвовать в инвестиционных проектах, только когда инвестор не может реализовать проект сам. А это сделает невозможным реализацию многих, в том числе крупных, транспортных концессий. А ключевое требование проекта - суммы собственных инвестиций в проект - и вовсе сложно выполнить: так, к ним не будут относиться акционерные займы. То есть спонсоры не смогут профинансировать концессионера с помощью акционерных займов, предупреждает старший юрист Herberth Smith Freehills Яна Иванова.

Кроме того, срок действия соглашений о защите инвестиций даже для самых крупных проектов ограничен 20 годами. Есть риск, что инвестиции просто не окупятся за это время, считают юристы VegasLex, а тогда инвестор рискует оказаться без господдержки.

По мнению экспертов, нужно полностью исключить применение законопроекта к концессиям и ГЧП.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  закон,  капвложения,  риски

 
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