Рост промпроизводства в России в октябре замедлился до 2,6%

В октябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,6% после повышения на 3% в сентябре. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В январе-октябре рост промпроизводства составил 2,7%

18 ноября. FINMARKET.RU - В октябре 2019 года промышленное производство в РФ увеличилось на 2,6% по сравнению с октябрем 2018 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В сентябре т.г. производство в годовом выражении выросло на 3%.

По сравнению с сентябремувеличилось на 5,5%. В январе-октябре рост промпроизводства составил 2,7%.

Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков.

В октябре 2019 года число рабочих дней совпадало с числом рабочих дней в октябре прошлого года, поэтому экономисты ожидали некоторого снижения годовых темпов роста в промышленности до 2,6% с 3% в сентябре, когда было на 1 рабочий день больше, чем годом ранее.

Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства после уверенных июня-сентября вырос и в целом на 2019 год - он составляет 2,6% (2,3% по опросу месяц назад), что даже несколько выше прогноза Минэкономразвития (2,5%).

Годовые данные Росстата по промпроизводству в июле-сентябре (рост на 2,8%, 2,9% и 3% соответственно) привели к ускорению роста ВВП в 3-м квартале, по оценке Минэкономразвития, до 1,9% в годовом выражении с 0,9% во 2-м квартале и 0,5% в 1-м квартале.

При этом в Минэкономразвития отмечали, что "резкое ускорение роста ВВП является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами - значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, которое произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса". Министерство ожидает замедления годовых темпов роста ВВП в 4-м квартале до 1,4-1,5%.

С исключением сезонного и календарного факторов в октябре 2019 года промпроизводство, по расчетам Росстата, выросло на 0,3% к предыдущему месяцу после снижения на 0,1% в месяцем ранее.

В сфере добычи полезных ископаемых в октябре рост объема производства в годовом выражении замедлился до 0,9% после повышения на 2,5% в сентябре. За январь-октябрь производство выросло на 3,4%

В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства ускорился до 3,7% после 3,2% месяцем ранее. За 10 месяцев рост составил 2,7%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром повышение в октябре составило 2,5% (с начала года - 1%), в сфере водоснабжения и утилизации отходов зафиксирован снижение на 6,7% (в январе-октябре повышение на 0,6%).

В январе-октябре позитивную динамику продемонстрировали все наблюдаемые сферы промышленного производства, отмечает Росстат. Наибольшие темпы роста у сырьевых (3,4% к аналогичному периоду 2018 года) и обрабатывающих отраслей (2,4%, соответственно). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 1,0% к периоду январь-октябрь 2018 года, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов 0,6% к аналогичному периоду прошлого года.

По сравнению с сентябрем 2019 года наилучшую динамику показало обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (прирост 23,2%). Среди причин более раннее, чем в 2018 году, начало отопительного сезона и большее число календарных дней в октябре, чем в сентябре. Обрабатывающие производства выросли по сравнению с сентябрем 2019 года на 5,8%, добыча полезных ископаемых на 2,1%. Падение объемов производства зафиксировано в секторе водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов на 2,7%.

По сравнению с октябрем 2018 года лучшие темпы роста показали обрабатывающие производства - 3,7%. Прирост в обеспечении электрической энергией, газом и паром составил 2,5%, в добывающих отраслях 0,9%.

Высокий урожай 2019 года и наращивание производственных мощностей на отдельных крупных предприятиях обеспечили прирост переработки и консервирования фруктов и овощей на 16,5% в годовом выражении. Существенное увеличение объемов заказов на переработку картофеля обеспечило рост производства в октябре на 18,3% в годовом выражении. Прирост производства растительных и животных масел и жиров по сравнению с октябрем 2018 года составил 18,0%.

В целом, динамика увеличения объемов производства пищевой продукции составила 4,5% по сравнению с октябрем 2018 года и 5,0% к сентябрю 2019 года.

Рост производства кокса и нефтепродуктов составил 6,8% к октябрю 2018 года (на 6,0% по сравнению с предыдущим месяцем), что связано с окончанием ремонтных работ в ряде крупнейших заводов-производителей, ростом объемов направленной на переработку нефти в связи с растущей потребностью внутреннего рынка. Прирост производства автомобильного бензина составил 7,0% к октябрю 2018 года, дизельного топлива 6,7%.

Производство химических веществ увеличилось на 7,1% к октябрю 2018 года (на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем).

Выполнение крупных государственных заказов и ряда внешнеэкономических контрактов вновь обеспечило значительный рост производства готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - на 13,6% к октябрю 2018 года (на 16,0% по сравнению с предыдущим месяцем).

"На 32,2% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий различных типов (на 24,3% по сравнению с предыдущим месяцем). Рост связан с увеличением заказов на коммуникационное оборудование, печатные платы и элементную базу, в том числе со стороны государства, завершением крупных контрактов. Производство электронного оборудования, выпускаемого в медицинских целях, выросло на 86,1% к октябрю 2018 года (на 16,9% по сравнению с предыдущим месяцем)", - говорится в сообщении Росстат.

В сырьевом секторе наибольший прирост наблюдается в добыче угля - 5,3% к октябрю 2018 года и 5,8% к сентябрю 2019 года, что вызвано возрастающим спросом в связи с ранним началом отопительного сезона.

Прирост по сравнению октябрем 2018 года и снижение по сравнению с сентябрем 2019 года наблюдается в добыче металлических руд (на 2% в обоих случаях), прочих полезных ископаемых (на 2,2% и 7,0% соответственно).

В октябре 2019 года зафиксировано снижение добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа на 1,3% по сравнению с октябрем 2018 года и увеличение добычи природного газа и газового конденсата на 3,8%, в том числе производства газа горючего природного сжиженного и регазифицированного - на 21,4%.