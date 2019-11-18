Минфин разработал три принципа трат для ФНБ

18 ноября. FINMARKET.RU - Минфин определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишут "Известия", ссылаясь на представителя ведомства.

В частности, ланируется формирование целостной системы управления этими деньгами, рассказали в министерстве. Главным предпочтением в инвестициях будет ликвидность проектов. Также планируется сформировать четкие правила отбора проектов, которые будут реализовываться за счет денег из. Например, они не должны допускать индивидуальных решений, при этом необходимо, чтобыспособствовали выполнению задачи по снижению зависимости от нефтяных котировок.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил "Известиям", что инвестирование денег из "кубышки" в российские проекты может повысить волатильность курса рубля и инфляции. В качестве самого оптимального варианта он снова предложил повысить бюджетное правило до $45 за баррель, а "лишние" $5 инвестировать в том числе и в человеческий капитал.

По мнению Алексея Кудрина, вложения ФНБ внутри России могут повысить волатильность курса рубля и инфляции. Чтобы этого избежать, необходимо установить постоянную пропорцию инвестиций из "кубышки".

"Мне нравится больше другое решение по поводу инвестиций из средств ФНБ — это увеличить цену отсечения, сверх которой доходы от продажи нефти резервируются (сейчас это $40 за баррель). Можно поднять уровень примерно на $5 для вложения в государственную инфраструктуру федерального и регионального уровня. Можно рассматривать и другие проекты так называемых производительных расходов — в человеческий капитал, прежде всего в образование и здравоохранение", — пояснил глава СП.

Алексей Кудрин добавил, что сейчас, когда средства фонда вкладывают в иностранные активы, выбирают очень надёжные, подтвержденные рейтингами и оценками, бумаги.

По итогам 2020 года ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит планку 7% ВВП на 1,5–2 трлн рублей, заявлял ранее Антон Силуанов. "Мы предлагаем часть этих средств уже направлять на инвестиционные проекты, на возвратные проекты, порядка 15–20% от этой суммы", — уточнял он. По его словам, другим возможным применением средств ФНБ могло бы стать кредитование зарубежных покупателей российской экспортной продукции, пишут "Известия".

Ранее глава ведомства Максим Орешкин представил президенту три новых направления использования средств фонда именно за рубежом. Деньги ФНБ, по мнению министра, можно направлять на кредитование покупателей российской продукции за границей. Еще один вариант — направлять их на льготное финансирование создания производств отечественных компаний за рубежом для увеличения доступа на рынки третьих стран. Третья опция — использовать средства ФНБ на льготное финансирование создания сервисных центров по обслуживанию российской продукции на рынках третьих стран.

Вкладывать деньги за рубеж в нынешних условиях рискованно, не согласен с позицией Алексея Кудрина профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Инвестиции в проекты на Западе опасны с точки зрения санкций. А проекты в дружественных странах — не самый лучший вариант для размещения средств будущих поколений, уверен он. Главным для отбора проектов, по его мнению, должна стать независимость их доходов от нефтяных котировок. В идеале, чтобы это были отрасли, рентабельность которых растет в период низких цен на нефть. К такой категории относятся высокотехнологичные секторы, например, микроэлектроника, добавил он.