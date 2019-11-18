В городах предложили разбить общественные огороды

18 ноября. FINMARKET.RU - Тех, у кого нет дачи, могли бы выручить общественные городские. Для этого часть парков, пустырей или свободных земель надо оборудовать под небольшие садоводческие кооперативы-коммуны, поделенные на крохотные земельные наделы. С такой идеей выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. И направил свое предложение министру строительства и ЖКХ. Ответа пока нет. Как пояснили "Российской газете" в Минстрое, к ним документ с инициативой Петрова пока не поступал. Но эксперты уже активно обсуждают создание в городах огородов для сдачи в аренду.

Участки в садах и парках предполагается сдавать в аренду на один сезон. Однако ландшафтный дизайнер Наталья Бендер полагает, что это сразу убивает всю идею на корню: "За один сезон невозможно создать практически никакой композиции". Ее коллеги отмечают, что такое ограничение сразу лишает садоводов множества возможностей - выращивать розы, пионы, любые многолетники. Если же говорить об огородничестве, то польза огурцов и петрушки, полученных с грядки в центре, оказывается весьма сомнительной. А ведь предложение об обеспечении населения доступным "зеленым" досугом и организации подобных "садоводств-коммун" касается именно крупных городов - в качестве примера приведены Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Севастополь.

По мнению главного хранителя парков Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольги Филипповой, для Петербурга огороды в парках неприемлемы прежде всего еще и потому, что большинство парков Северной столицы - произведение искусства. "Именно парки Царского Села такой период садоводства и огородничества уже проходили, - рассказала она "РГ". - Это случилось сразу после революции, в период национализации, то есть с 1918 по 1921 годы. И документально зафиксировано, какой ущерб это принесло паркам как объектам культурного наследия. Инициатива была признана калечащей, причем совершено официально - наркомом просвещения Луначарским".

Хранитель подчеркивает, что парки - неотъемлемая часть культурного кода, национальная гордость России, и никто не имеет права уродовать их, даже с благой целью. С другой стороны, проект "частных грядок" пользовался большим успехом в летний сезон работы общественного пространства на острове Новая Голландия, открытого несколько лет назад после масштабной реконструкции бывших корабельных складов Петра Первого. Инициатива могла бы иметь право на существование в районах новостроек, считает Ольга Филиппова. В последнее время строители заполняют там буквально каждый клочок земли, и огороды как общественные зеленые зоны вполне могли бы проредить каменные джунгли.