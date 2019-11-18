Регионы смогут ограничивать поток трудовых мигрантов

18 ноября. FINMARKET.RU - У региональных властей появится больше возможностей для ограничения притока трудовых мигрантов из безвизовых стран. Для этого минтруд предлагает дать им дополнительные полномочия. Ведомство уже разработало законопроект, пишет "Российская газета", ссылаясь на документ. Сейчас региональные власти не имеют возможностей регулировать потоки трудовых мигрантов, кроме как устанавливая стоимость патента, вводить ограничения на привлечение их в определенные сектора экономики, не конкретизируя по профессиям и видам работ либо вовсе запретить продавать патенты для работы на территории.

Законопроект, в частности, предусматривает несколько новелл.

- у губернаторов появится право утверждать перечень профессий, должностей и видов трудовой деятельности, по которым гастарбайтеры смогут получить патент, дающий право на работу в России, или наоборот - не смогут.

новелла -в случае принятия законопроекта должны будут направлять в органы по миграции копию трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ по найму у физических лиц. Если в течение определенного срока такой договор представлен не будет, патент у мигранта аннулируют.

- работодатели должны будут уведомлять МВД о заключении или расторжении трудового договора с мигрантами только в электронном виде и в течение одного дня (сейчас три дня).

новелла документата - возможность для регионов устанавливать лимиты на выдачу патентов. Работодателей должны будут уведомлять о них как минимум за три месяца.

отказаться от ежегодного установления правительством допустимой доли иностранных работников в отдельных отраслях экономики (спорт, торговля, фармацевтика, строительство, сельское хозяйство, транспорт). Сейчас она принимается ежегодно, даже если доли не меняются. Впредь предлагается делать это по необходимости.

И еще - по действующему законодательству, мигранты, которые "кочуют" из региона в регион, работая, например, водителями или дорожными рабочими, должны покупать патенты в каждом субъекте, где они оказались. Законопроектслучаи, когда делать это им будет необязательно, пишет "Российская газета".

Как пояснили "РГ" в Минтруде России, законопроект позволит властям регионов не только отслеживать ситуацию на рынке труда, но и влиять на нее, точечно регулируя.