Стоимость госэкспертизы в геологоразведке могут проиндексировать

18 ноября. FINMARKET.RU - Государство может существенно повысить регулярные платежи для добывающих компаний при геологоразведке, а также проиндексировать стоимость госэкспертизы в отрасли. Подобные предложения Счетной палаты поручил Минприроды проработать вице-премьер Алексей Гордеев, пишет "Коммерсант" . В середине октября заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова по итогам проверки деятельности Роснедр в 2017–2019 годах написала вице-премьеру соответствующее письмо. В нем она предложила индексировать ставки регулярных платежей за пользование недрами на размер инфляции, увеличить плату за госэкспертизу запасов и геологоразведочных проектов. Также речь идет о возможности отдавать права на участки единственному участнику аукциона (сейчас в таких случаях аукцион отменяется) или другому участнику, если от своих прав отказался победитель торгов.

Представитель Алексея Гордеева подтвердил “Коммерсанту”, что вице-премьер поручил Минприроды рассмотреть предложения Счетной палаты, проработать этот вопрос с отраслью и доложить о результатах.

Основные претензии Счетной палаты касались двух аспектов. Во-первых, речь шла о большом числе несостоявшихся торгов на пользование недрами. Так, в 2018 году Роснедра планировали провести 528 торгов, фактически объявили 442, а состоялось только 297. Часть конкурсов не состоялась из-за того, что претендент был только один или желающих не было вообще. При этом из общего количества состоявшихся в 2018 году торгов по твердым полезным ископаемым более 30% победителей затем отказались от права пользования недрами, так что государство не получило остаток разового платежа 5 млрд руб.— половину общей суммы, подлежавшей перечислению.

Второй аспект касается длительного отсутствия индексации ставок регулярных платежей при разведке недр. Фактически, отмечает Счетная палата, они не менялись с 2002 года. Если бы ставки росли на размер инфляции, то, например, за пользование недрами для поиска и оценки месторождений углеводородного сырья государство получало бы 464–765 руб. за 1 кв. км вместо действующих 120–540 руб. соответственно. Ставки при разведке могли бы вырасти с текущих 5–20 тыс. руб. до 19,3–77,2 тыс. руб. за 1 кв. км. В таком случае бюджет получал бы от этих платежей в разы больше, чем 875 млн руб., поступивших в 2018 году, отмечает Счетная палата. Аналогичным образом, если бы были проиндексированы ставки платежей за госэкспертизу проектов геологоразведки и запасов полезных ископаемых, бюджет получил бы в 2018 году 2 млрд руб. вместо реально поступивших 874 млн руб.