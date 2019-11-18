Минэкономразвития оценит влияние нового регулирования на расходы регионов

18 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития будет оценивать влияние нового регулирования не только на бизнес, но и нарегионов. Такой анализ должен стать частью оценки регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных актов, пишут "Ведомости", ознакомившись с копией соответствующего проекта постановления правительства.

Оценка влияния нормативных актов на бизнес была введена в 2012 г. одним из майских указов президента Владимира Путина. Теперь предложено оценивать влияние и на экономическое развитие регионов, передал через представителя замминистра экономического развития Савва Шипов.

В 2018 г. на портале regulation.gov.ru было опубликовано 1675 проектов актов для проведения ОРВ, более 12% из них влияли на, а всего федеральные ведомства опубликовали 6007 проектов, рассказывает представитель Минэкономразвития – воздействие этих актов на расходы регионов не изучалось. Первое полугодие 2019 г. 26 регионов закончили с бюджетным дефицитом, говорится в обзоре Центра развития Высшей школы экономики, в прошлом году таких было на два меньше. Расходы регионов на человека остаются ниже уровня 2012 г. на 5%, а доходы – на 4%, пишут аналитики.

Стоит усложнить принятие решений, которые вводят регионы в дополнительные расходы, говорит региональный чиновник. Регионы часто сталкиваются с избыточным регулированием на федеральном уровне, признает представитель правительства Нижегородской области. По новым требованиям регионы должны в каждом пригородном поезде обеспечить работу двух сотрудников транспортной безопасности, а также трех групп быстрого реагирования из шести человек, приводит он пример: эти расходы удвоятся в 2020 г. до 732,3 млн с 403,1 млн руб.

С начала года Минэкономразвития изучило влияние нескольких актов на расходы регионов. Среди них – подготовленные Роспотребнадзором СанПиНы организации питания детей, а также законопроект Минтранса о содержании автодорог. Оба получили отрицательное заключение и до сих пор не приняты.

Проект акта, который получит отрицательную оценку, Минэкономразвития предлагает направлять в правительственную комиссию по региональному развитию. Без ее протокола принимать документы будет запрещено, правительство направит их на доработку. Если при ОРВ выяснится, что новые требования не являются избыточными, но обернутся расходами для регионов, то могут быть предложены альтернативные варианты регулирования, говорит представитель Минэкономразвития, кроме того, можно продлить переходный период, чтобы регионы могли подготовиться.