В каких регионах зарплаты растут быстрее всего

18 ноября. FINMARKET.RU - Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе-августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили "Известия" , опираясь на данные Росстата. Драйверами роста зарплат оказалось увеличение промышленного и сельскохозяйственного производств, большие стройки и борьба властей с зарплатами в конвертах.

Данные о размерах и темпах роста зарплат в российских регионах представлены в информации Росстата для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации по итогам -3го квартала. Для ранжирования рейтинга "Известия" использовали сведения об изменениях начислений от работодателей в январе-августе, определив средний процент роста в этом году. Газета не акцентировала внимание на размерах зарплат, поскольку в различных регионах отличается и стоимость труда, и цены на товары и услуги.

Наибольший темп роста оказался в Республике Тыва. Здесь в январе-августеповысились в среднем на 13% в сравнении с теми же месяцами прошлого года. Также в тройку лидеров вошли Севастополь с показателем 11,6% и Костромская область с 10,9%.

Регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург: здесь они увеличились только на 3,6%. Предпоследнюю строчку рейтинга заняла Северная Осетия с показателем 3,7%. В Калининградской области зарплаты росли в среднем на 4%.

Москва оказалась в середине рейтинга ближе к верхним позициям с темпом увеличения 8,5%. В среднем по стране зарплаты в январе-августе выросли на 7,8% к тому же периоду прошлого года.

На рост заработной платы влияют в первую очередь показатели производственной и финансовой деятельности субъектов, сказали "Известиям" во ВНИИ труда. Столь значительный рост зарплат в Тыве может быть связан с подъемом сельского хозяйства, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. За счет низкой базы прошлых лет даже незначительное увеличение доходов населения отражается в статистике, как хороший рост в процентах, отметил он. Также в субъекте развита горнодобывающая промышленность, где довольно много высокооплачиваемых мест.

В правительстве Севастополя (вторая строчка рейтинга) пояснили "Известиям", что повышение средних зарплат обеспечено ростом промышленного производства (за январь-август 2019 года на 18%), функционированием свободной экономической зоны и масштабным строительством. По итогам года власти ожидают роста среднего заработка на 9,4% к предыдущему году (до 34,8 тыс. рублей). В дальнейшем до 2024-го в правительстве Севастополя рассчитывают на рост зарплат на 10,1-10,3% ежегодно.

В правительстве Санкт-Петербурга, где рост зарплат оказался наименьшим, называют одной из причин сдержанного темпа высокую базу 2018-го. В прошлом году средний заработок в городе увеличился на 12,4% относительно 2017 года, сказали в пресс-службе администрации. Это было обусловлено существенным ростом зарплат бюджетников в рамках выполнения майских указов. При этом в номинальном выражении трудовые доходы петербуржцев одни из самых высоких в стране и уступают лишь зарплатам в Москве и "сырьевых" регионах, добавили в правительстве Северной столицы. В дальнейшем региональные чиновники ждут роста заработка граждан за счет повышения производительности труда.