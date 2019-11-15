Отельеры просят ввести невозвратные тарифы при бронировании гостиниц

15 ноября. FINMARKET.RU - Отельеры, опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц. Такая мера позволит им снизить стоимость некоторых номеров на 20-30% и лучше планировать загрузку и увеличить глубину бронирования.

"Опора России" выступила с инициативой внедрения в законодательство понятия "невозвратный тариф" для отелей. Об этом говорится в перечне инициатив, сформулированных организацией для включения в план "Трансформация делового климата", разработкой которого занимается Минэкономики. Помимо профильного министерства предложения отправлены в Ростуризм и Роспотребнадзор, пишет "Коммерсант"

Сейчас в системах онлайн-бронирования существует возможность применения средствами размещения невозвратных тарифов (non refundable), но по факту законодательство их запрещает, объясняют в "Опоре России". По закону "О защите прав потребителей" гости могут отказаться от исполнения договора в любой момент, возместив исполнителю размер фактически понесенных расходов, которые должны быть подтверждены. А по правилам предоставления гостиничных услуг в случае незаезда гостя плата с него может быть снята не более чем за одни сутки.

Необходимость появления невозвратных тарифов в "Опоре России" обосновывают практикой их применения на рынке авиаперевозок с весны 2014 года и появлением в этом году аналогичных железнодорожных билетов. По аналогии с этими рынками, возвращать деньги за невозвратные брони организация предлагает при наступлении крайних обстоятельств - несчастных случаев, подтвержденной болезни, непредставления оплаченного места перевозчиком. Но юрист общества защиты прав потребителей "Общественный контроль" Олег Фролов считает, что в отличие от перевозчиков у отельеров нет обоснования для установления невозвратного тарифа: возможность продать номер у них сохраняется. "Это исключительно способ обогащения бизнесменов и ущемление прав потребителей",- уверен он.