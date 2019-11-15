Отдать контроль за публикацией нефинансовой отчетности предлагают ЦБ

15 ноября. FINMARKET.RU - Отдатьконтроль за публикацией данных об обучении сотрудников, загрязнении окружающей среды, коррупционных рисках и проч. компании предложили на совещании в правительстве, где в понедельник обсуждался законопроект Минэкономразвития о публичной нефинансовой отчетности, пишут "Ведомости" со ссылкой на участников совещания.

В 2017 г. премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития публичной нефинансовой отчетности в России, а Минэкономразвития в сентябре внесло доработанную версию законопроекта в правительство. Компании, по проекту, должны раскрывать необходимый минимум нефинансовой информации - например, долю работников с высоким коррупционным риском, то, как часто компанию или ее "дочек" привлекали к ответственности за коррупцию, и др. (всего 36 показателей). Мера может коснуться бизнеса с выручкой или активами свыше 10 млрд руб., публичных и госкомпаний, а также унитарных предприятий. Требования коснутся не только компаний - эмитентов ценных бумаг, подчеркивает представитель Минэкономразвития.

Банк России законопроект поддерживает, указывает его представитель, но компании, уже раскрывающие достаточно публичной нефинансовой информации, не нужно обязывать публиковать еще один вид отчетности. У Банка России своя зона ответственности - финансовые рынки и эмитенты, а вопросы инвестиционного климата - дело министерства, отметил один из участников совещания.

Бизнес не поддерживает саму идею нефинансовой отчетности и опасается дополнительных расходов. На подготовку такой отчетности нужно минимум 700 000 руб., сообщал "Интерфакс" со ссылкой на финансово-экономическое обоснование к законопроекту: на саму- от 350 000 руб. в год, столько же на ее внешнюю оценку.

Обязанность раскрывать новые данные избыточна, говорит участник совещания. Организации, заинтересованные в новых инвесторах, и так раскрывают информацию, отмечает сотрудник крупной энергетической компании. На крупном бизнесе принятие закона в текущей версии не отразится, уверен и представитель промышленной компании, а обязывать весь рынок публиковать такую отчетность бессмысленно.