У России новые идеи насчет продвижения экспорта

15 ноября. FINMARKET.RU - В Минпромторге выбрали семь торговых представительств, на которых протестируют новую систему продвижения и защиты внешнеэкономических интересов России за рубежом. Российские торгпредства перешли в ведение Минпромторга в мае 2018 года. Как выяснил "Коммерсант" , в ведомстве разработали и вот уже несколько месяцев тестируют новую модель функционирования торгпредств. С августа в министерстве запустили пилотный проект под условным названием "Группа продвижения экспорта".

"Это своего рода объединение знаний, ресурсов и кадрового обеспечения Российского экспортного центра (РЭЦ) и торговых представительств. Мы специально выбрали разные регионы - "покрутить" эту модель, посмотреть, как она работает. В первую группу вошли Китай, Вьетнам, Сингапур, Индия, Узбекистан, Германия и Турция,- рассказал "Коммерсанту" замглавы Минпромторга Алексей Груздев.- Это страны из разных, но динамично развивающихся и важных для нас регионов, со своими особенностями ведения бизнеса и интересными для нас нишами". Вторую группу в министерстве сейчас формируют. Уже решено, что в нее войдут Казахстан, Азербайджан и Италия.

"Во-первых, мы внедряем новую модернизированную систему управления, страновые планы действия с конкретными отраслевыми задачами и оценкой эффективности их достижения,- сказал он.- Во-вторых, идет работа по изменению кадрового состава торговых представительств. При назначении новых людей мы руководствуемся более бизнес-ориентированным подходом, полагая, что для такой работы прежде всего нужны люди, имеющие как управленческий опыт, так и опыт работы в бизнес-структурах. В дополнение они перед отправкой в страну теперь проходят обучение по методике Минпромторга и курсы в РЭЦ".

В-третьих, в ведомстве формируют единую структуру продвижения экспорта - от места регистрации компании-экспортера в России до конечной точки назначения. "Здесь мы активно взаимодействуем с РЭЦ, другими министерствами и такими институтами, как Внешэкономбанк. В планах создать автоматизированную информационную систему, своего рода "мини-МФЦ" для экспортеров",- делится Алексей Груздев.

В-четвертых, в рамках реформы хотят кардинально пересмотреть подходы к формированию информационно-аналитических материалов, которые готовят торгпредства. Они, как говорят в Минпромторге, должны стать "более узконаправленными, адресными и действительно востребованными конечным пользователем".

И наконец, в Минпромторге постараются сделать так, чтобы торгпредства были более активными в публичной сфере, в частности, охотнее общались со СМИ. Пока сайты большинства торгпредств "застыли" на середине 2018 года, но их обещают перезапустить к началу 2020-го. Большей открытости, доступности и бизнес-ориентированности призван послужить и запущенный министерством процесс перевода торгпредств в ряде стран с территории дипломатических миссий в обычные бизнес-центры.