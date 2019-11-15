Россиянам интересен белорусский рубль как валюта для сбережений

15 ноября. FINMARKET.RU - Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после "традиционных" доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании "Сбербанк Управление Активами", пишут "Известия". Как показало исследование, основанное на данных опроса в 37 крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек, подавляющее большинство россиян приоритетным для накоплений считают всё же российский рубль. У 94% граждан, которые имеют сбережения, основная их часть формируется именно в отечественной валюте.

Однако параллельно с рублевыми накоплениями 23% опрошенных (в ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов для ответа) имеют сбережения и в иностранных валютах. Так, 11% откладывают средства в долларах, 9% - в евро и 3% - в иных денежных единицах. Помимо основных мировых валют, которые уже стали традиционными у нас в стране, россияне рассматривают возможность вложений в инструменты, номинированные в белорусских рублях, - об этом заявили 0,5% опрошенных респондентов. Городами с наибольшим спросом на инвестиции в белорусских рублях стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара.

Следующим по привлекательности валютным активом для россиян стал китайский юань (0,4% опрошенных). Самый высокий спрос на инвестирование в эту валюту отмечен в Хабаровске, Владивостоке, Барнауле, Челябинске, Москве и Красноярске.

Как отмечается в исследовании, граждане, как правило, понимают, что вклады в долларах и евро имеют низкую доходность, а накопление наличности и вовсе приносит убытки в реальном исчислении. Однако валютныемногие рассматривают прежде всего в качестве защиты для сбережений. Кроме того, многие, как выяснилось, готовы играть на изменениях курсов.

Эксперты, опрошенные "Известиями", считают инвестиционное поведение россиян при выборе валюты логичным. Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин отметил, что подавляющее большинство населения получает и тратит деньги в рублях. Кроме того, ставки по рублевым вкладам существенно выше, чем по депозитам в иностранных валютах. Но, как выясняется, не по всем.

"Доходность сбережений в белорусских рублях выше, чем в российских: крупные банки предлагают 9-12% годовых при размещении средств на год по сравнению с 6-8% в России", - пояснила младший вице-президент - аналитик Moody's Светлана Павлова. Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин также полагает, что россиян могут привлекать высокие ставки по вкладам в белорусских рублях - на уровне 12,5% годовых.

Однако не только высокая доходность привлекает россиян в белорусской валюте. Эксперты уверены, что это еще и показатель интеграционных процессов. Егор Лопатин из НКР полагает, что сбережения в валюте соседней страны можно объяснить планами потратить накопленные средства в Белоруссии. "Скорее всего, в белорусских рублях держат средства граждане этой страны, работающие в России. А также россияне, имеющие тесные связи с Белоруссией и регулярно ее посещающие", - согласна Светлана Павлова из Moody's.