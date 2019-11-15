Путин предложил увеличить долю финансирования проектов банка БРИКС в нацвалютах

15 ноября. FINMARKET.RU -приветствует планы Нового банка развитияпо привлечению рублевых кредитов на российском финансовом рынке и предлагает увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах объединения, заявилРФ Владимир Путин. "В качестве рекомендаций по дальнейшей работе банка хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин, выступая на встрече лидеров БРИКС с членами делового совета этого объединения и руководством Нового банка развития.

"Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах в мировой экономике, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах. И, конечно же, мы приветствуем планы Нового банка развития по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России", - отметил президент РФ.

Соответствующая подготовка и предварительная работа, по словам Путина, уже начата совместно с Минфином России и Банком России.

Он напомнил, что российский рубль полностью и свободно конвертируется в любые мировые

"Важно, что портфель инвестиционных проектов Нового банка развития продолжает расти и уже превысил $12 млрд. Из 44 одобренных проектов семь осуществляется на территории РФ, среди них достаточно важные для нас: строительство малых гидроэлектростанций на северо-западе России, в Карелии, нефтехимический комплекс в Сибири, в Тобольске, проекты по совершенствованию водоснабжения и инфраструктуры в ряде городов России, а также по развитию российской судебной системы", - сказал Путин. Он пояснил, что, в частности, речь идет о внедрении в судебный процесс передовых информационных технологий.

Российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что в России ждут с визитом министра Бразилии по гражданским делам, намерены предложить этой стране ряд интересных проектов. "Сейчас мы ожидаем приезда министра Бразилии по гражданским делам. По российским стандартам, это председатель правительства. И будем обсуждать много интересных вопросов, в том числе связанных с планами Бразилии по развитию", - сказал Путин.

Как подчеркнул президент РФ, "если бразильские партнеры заинтересуются, то с точки зрения инвестирования в инфраструктуру, в другие перспективные объекты, они могут найти в России интересных партнеров".

На пресс-конференции в Бразилиа Путин сообщил, что на саммит БРИКС, который пройдет в июле следующего года в Петербурге, планируется пригласить руководителей стран ЕврАзЭС и СНГ. "Это обычная практика. Мы планируем пригласить наши региональные экономические организации, прежде всего это ЕврАзЭС и СНГ. Обращаю ваше внимание на то, что в ЕврАзЭС входят некоторые страны БРИКС. То есть, это будет встреча партнеров (...) Обсуждение будет общим - и любой вопрос, который будет там обсуждаться, будет представлять интерес для всех, кто будет приглашен на это мероприятие", - сказал президент РФ.