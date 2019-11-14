Дом в Арктике - по льготной ипотеке

14 ноября. FINMARKET.RU - Действие льготной ипотеки под 2% годовых могут распространить и на Арктику. Такое предложение депутаты Госдумы намерены внести в правительство по итогам парламентских слушаний "О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики". Об этом "Российской газете" рассказал глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

"Было бы совершенно логичным распространить на Арктику новые социальные механизмы. Считаю, что уже сейчас при подготовке постановления правительства нужно распространить действие 2-процентной "дальневосточной ипотеки" на территорию Арктической зоны. Зарезервированных в федеральном бюджете средств для первоначального запуска этой программы должно хватить", - заявил он.

Ряд регионов одновременно входит и в ДФО, и в АЗРФ. Относятся к Арктической зоне (полностью или частично), но не являются Дальним Востоком: Мурманская и Архангельская области, Красноярский край, Ненецкий автономный округ, республики Коми и Карелия.

Постановление правительства еще разрабатывается, планируется, что льготную ипотеку будут получать молодые семьи (муж и жена не старше 35 лет) и участники программы "Дальневосточный гектар", планирующие построить там дом. Однако уже сейчас в комитет поступают предложения о расширении категорий граждан - получателей ипотеки.

Как полагает Харитонов, так какносит ярко выраженную демографическую направленность, будет правильным предоставить льготную ипотеку семьям с двумя и более детьми, рожденными с 1 января 2020 года, без учета возраста родителей. "Одно из требований к участникам программы - это дальневосточная "прописка", - добавил депутат.

Кроме того, в Госдуме предлагают распространить действие льготной ипотеки и на вторичное жилье.